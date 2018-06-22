HABER

Ölen gence uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis

YAŞAM HABERLERİ  | 22.06.2018 15:44 | Son Güncelleme

SAMSUN'da, uyuşturucu hap ve esrar kullandıktan sonra yaşamını yitiren Turgut Reis Erdoğan'a (31), uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Salih Kaba ile Uğur Uz, 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ölen gence uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis

Hakan AKGÜN/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, uyuşturucu hap ve esrar kullandıktan sonra yaşamını yitiren Turgut Reis Erdoğan'a (31), uyuşturucu sattığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Salih Kaba ile Uğur Uz, 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 2017 yılının Temmuz ayında, Atakum ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Turgut Reis Erdoğan, arkadaşları M.Ç. ve B.B.'yi evine davet etti. Erdoğan, eve gelen arkadaşları ile birlikte, iddiaya göre, uyuşturucu hap aldıktan sonra esrar kullandı. Erdoğan, bir süre sonra fenalaşıp, bayılınca arkadaşları sağlık ekibine haber verdi. Eve gelen sağlık görevlileri, Turgut Reis Erdoğan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayla ilgili B.B. ve M.Ç. gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüpheliler, uyuşturucu hap ile esrarı Salih Kaba'dan aldıklarını söyledi. B.B. ve M.Ç., sorgularının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İfadeler üzerinden harekete geçen Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Salih Kaba'nın, İlkadım ilçesine bağlı İlyasköy Mahallesi'ndeki evine baskın düzenledi. Evde arama yapan ekipler, 2 paket satışa hazır esrar ele geçirirken, Salih Kaba'yı gözaltına aldı. Kaba'nın uyuşturucu satışını birlikte yaptığı önü sürülen Uğur Uz da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak, adliyeye sevk edilen Salih Kaba ve Uğur Uz, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Tutuklu sanıklar hakkında, Samsun 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlamasıyla dava açıldı. Davanın görülen son duruşmasında Salih Kaba ile Uğur Uz, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyip, beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkları 8'er yıl 4'er ay hapis cezasına çarptırdı.

FOTOĞRAFLI

Ölen gence uyuşturucu sattığı iddiasıyla yargılanan 2 sanığa hapis

PARTNERHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyorduHali içler acısı! Zamanında paraya para demiyordu
Tekirdağ'da jandarmadan asayiş uygulaması: 20 gözaltıTekirdağ'da jandarmadan asayiş uygulaması: 20 gözaltı
Otomobilden tabanca, cop, kelepçe ve bıçak çıktıOtomobilden tabanca, cop, kelepçe ve bıçak çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Metin Uca'dan Başbakan Yıldırım'a: Rezil ettiniz

Şeyma Subaşı işinin başında!

Şeyma Subaşı işinin başında!

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçimlerini kim kazanacak? ABD'li banka seçim sonuçlarını açıkladı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Muharrem İnce'nin tartışma yaratan fotoğrafı! Gerçek ortaya çıktı

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Hakan Sabancı herkese mesaj atıyormuş!

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Son dakika! Erdoğan'dan İnce'ye ait olduğu öne sürülen ses kaydı ile ilgili flaş açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Sakarya'da tuvaletini iş merkezindeki çöpe yapan adam kameraları fark edemedi!

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Ağrı'da kaybolan 4 yaşındaki Leyla olayında beyaz minibüsün sırrı çözüldü

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bir garip nikah! Damat hayatının şokunu yaşadı

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Bodrum'da Hacer Tülü'nün de öldüğü saldırı intikam cinayeti mi?

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Sosyal medya hesabındaki notu okuyan herkes evine koştu

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

Mahalleli ile uyuşturucu satıcıları arasında kavga çıktı: 2 ağır yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.