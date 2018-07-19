Ölen kadın polisin Özel Harekatçı eşi ifadede

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA) - ADANA'da evinde başından vurulmuş halde bulunan, götürüldüğü hastenede yaşamını yitiren polis memuru Ayşe A.'nın (28), 20 gün önce evlendiği Özel Harekat polisi Arif A., ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Olay, dün gece merkez Çukurova ilçesine bağlı Beyazevler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özel Harekat polisi Arif A., eşi ile evde bulunduğu sırada yatak odasından silah sesi geldi. Yatak odasına giden Arif A., eşini başından vurulmuş halde buldu. Sağlık ekiplerinden yardım isteyen Arif A., eşini ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü. Ancak genç kadın burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Yaşamını yitiren Ayşe A.'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna konulurken, Arif A. ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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