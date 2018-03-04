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Ölen köpeği hastaneye götürmeyen 112 ekibini dövdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2018 02:30 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde 112 Acil Servis ekibi, ölen köpeklerinin hastaneye götürülmesini isteyen kişilerce darp edildi.

Ölen köpeği hastaneye götürmeyen 112 ekibini dövdüler

Alınan bilgiye göre, 112 Acil Servis ekibi, hasta ihbarı üzerine Mahmutlu Mahallesi Küçük Cami Sokak'ta belirtilen adrese gitti. Ekibin adrese ulaşmasının ardından 4 kişi, köpeklerinin öldüğünü söyleyerek hastaneye götürülmesini istedi.

Sağlık ekibinin, ölen köpeği hastaneye götüremeyeceklerini söylemesi üzerine 4 şüpheli, sopa ve bıçakla saldırdıkları ambulanstaki görevliler Ümit Koçak (52) ve Baran Kaya'yı (26) darbederek kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Yaralı sağlık görevlileri Koçak ve Kaya, başka bir ambulansla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaya ve Koçak, tedavilerinin ardından emniyete giderek şikayetçi oldu.

'ÖNCE KÜFRETTİLER...'

112 Acil Tıp Teknisyeni Baran Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 112 Acil Servis Merkezi'nden çağrıyı aldıktan sonra olay yerine hareket ettiklerini söyledi.

Kaya, olay yerine vardıklarında yaşananları şöyle anlattı: "Şahıslar muhtemelen alkollüydü. Bize köpeğinin öldüğünü söyleyip ambulansla hastaneye götürmemizi istediler. Biz de böyle bir uygulamamızın olmadığını söyledik. Önce küfrettiler, sonra darbettiler. Kendimizi savunmaya çalıştık lakin bu sefer bıçak ve sopayla saldırdılar. Çok şükür, ölmedik. Bunlara bir yaptırım olması lazım, bizim sahada ölmememiz lazım."

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
adana Kozan 112 ekibi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
bence 112 ile beraber polisde adrese sürekli gitmeli adamlar haklı 112 çalışanları. sağlık çalışanları acil müdahale bile yapamıyorlar hasta yakınlarının yüzünden bence çok kötü yaptırımlar yapılsın adamları taşımacı olarak ilan ettiniz. şunu unutmayınız ilk yapılan müdahale hayat kurtarır çok kutsal meslekleri var allah yardımcıları olsun sağlıkçıya polise askere bizler için canını bile ortaya koyan bu kutsal meslekleri yapanların allah yardımcıları olsun uzanan ellerde kırılsın
sende onları morga götürseydin keşke
AKP toplum yapısını bozarak amacına ermiştir.
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