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Ölmekten kıl payı kurtuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 20.04.2018 10:55 | Son Güncelleme

Kayseri’de kaza yapan aracın üzerine doğru geldiğini gören yaya, son anda kaçarak kurtuldu.Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi’nde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi.

Kayseri’de kaza yapan aracın üzerine doğru geldiğini gören yaya, son anda kaçarak kurtuldu.
Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Ahmet Paşa Caddesi’nde meydana gelen kazada, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarparak durabildi. Bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülenen kazada, elinde valizi bulunan bir vatandaş aracın üzerine doğru geldiğini görerek kaçtı. Vatandaş yara almadan kurtulurken, araçlarda maddi hasarın meydana geldiği kaza ile ilgili işlem yapıldı.

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