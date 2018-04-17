Ölmemek için eşini öldürdüğü iddia edilen Aylin Işık hakim karşına çıktı

Kocası tarafından öldürülmek istenince ölmemek için eşini öldürdüğü iddia edilen Aylin Işık’ın yargılanmasına başlandı. Duruşmada sanık Aylin Işık, ”Ayrılmak istediğimi söyleyince eşim, ’benden ayrılamazsın, benden ayrılışın ölümün olur’ dedi" şeklinde savunma yaptı.

Kocası tarafından 5 yıldır tehditlerle yaşadığı ve Gazi Mahallesi’nde oturdukları evde yaşanan tartışma sonrası ölmemek için kocası Cihangir Işık’ı pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen ve “Kasten Öldürmek” suçundan müebbet hapsi istenen tutuklu sanık Aylin Işık’ın yargılanmasına başlandı.

İstanbul 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Aylin Işık ve avukatları katılırken, müşteki tarafından ise Cihangir Işık’ın aile yakınları ile avukatları katıldı.

" ‘Benden ayrılamazsın, benden ayrılışın ölümün olur’ derdi"

Duruşmada gözyaşları içinde savunmasını yapan tutuklu sanık Aylin Işık, “2012 yılında kaçarak evlendim. Eşimden şiddet görüyordum daha önce birçok kez ayrılmak istedim ama beni hep tehdit ediyordu. Sürekli belinde silahla gezen ve silah satışı yapan bir insandı. Dışarıda en ufak problem yaşasa sinirini benden çıkarırdı. Ben ayrılmak istediğimi söyleyince, ‘Benden ayrılamazsın, benden ayrılışın ölümün olur’ derdi. Bana DHKP-C üyesi olduğunu söylemişti” dedi.