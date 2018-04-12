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Ölü bulunan yüksek lisans öğrencisi Kübra, toprağa verildi

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 13:57 | Son Güncelleme

NEVŞEHİR merkeze bağlı Çardak köyü yakınlarındaki tarlada Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.

Ölü bulunan yüksek lisans öğrencisi Kübra, toprağa verildi

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- NEVŞEHİR merkeze bağlı Çardak köyü yakınlarındaki tarlada Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ile birlikte ölü bulunan yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz'ın cenazesi, memleketi Sivas'ın Suşehri ilçesinde toprağa verildi.
Olay, dün sabah saatlerinde kent merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Çardak köyü yakınlarında meydana geldi. Otomobilde kanlar içinde biri kadın, 2 kişiyi fark eden çiftçiler, jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde, tabancayla vuruldukları belirlenen kadın ve erkeğin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Yapılan araştırmada, cesetlerin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü'nde görevli evli ve 2 çocuk babası Doç. Dr. Sadettin Baştürk ile aynı üniversitede yüksek lisansını tamamladıktan sonra Bilim Uzmanlığı eğitimi alan Kübra Nur Yılmaz'a ait olduğu saptandı.
Kübra Nur Yılmaz'ın cenazesi, Nevşehir Devlet Hastanesi'nde yapılan otospsinin ardından bu sabah memleketi Sivas'ın Suşehri ilçesine getirildi. Hüseyin ve Fatma Yılmaz çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Kübra Yılmaz'ın cenazesi, Merkez Balhatun Camisi'nde öğle namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından Suşehri Asri Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Ölü bulunan yüksek lisans öğrencisi Kübra, toprağa verildiÖlü bulunan yüksek lisans öğrencisi Kübra, toprağa verildiÖlü bulunan yüksek lisans öğrencisi Kübra, toprağa verildi

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