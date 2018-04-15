Ölüm ilanı aldatmanın delili oldu

Bursa’da faaliyet gösteren Yıldırım Holding’in sahibi Mehmet Yıldırım ile Kiraz Ulusoy, 1981’de evlendi. 2 çocuk sahibi olan çift, 28 yıl evli kaldı. Mehmet Yıldırım, 2009’da şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanma davası açtı. Yıldırım’ı boşanma davasında, Samsun’dan ilkokul arkadaşı olan ve holdingde çalışan Avukat K.U. temsil etti. Kiraz Ulusoy 500 milyon dolarlık serveti bulunan eşine mal paylaşımı davası açıp şirket hisselerine tedbir konulunca Mehmet Yıldırım iddiaya göre eşine zina suçlaması yöneltti.

‘YUVAMI AVUKAT YIKTI’



Çiftin boşanma davaları 5.5 yıl sürdü. Mahkeme, çiftin boşanmasına karar vererek Kiraz Ulusoy’u 20 bin TL tazminata mahkûm etti. Ulusoy, daha sonra, eski eşinin boşanma davasında avukatlığını üstlenen K.U. ile ilişkisi olduğunu öğrendi ve aile mahkemesinde yargılamanın yenilenmesi davası açtı. Kiraz Ulusoy, evli olduğunu bile bile eski eşiyle sevgili olduğunu iddia ettiği K.U.’ya, avukatı Sibel Engin aracılığıyla 100 bin TL’lik manevi tazminat davası da açtı.

‘ASILSIZ SUÇLAMA’



Gazete Habertürk'ten Hayati Arıgan'ın haberine göre davada Kiraz Ulusoy, evli olduğu dönemde K.U.’nun eski eşiyle aşk yaşadığını, defalarca birlikte tatile gidip aynı otel odasında kaldığını öne sürdü ve bu iddialarına dair delilleri mahkemeye sundu. Avukat Engin, “Boşanma ve mal tasfiyesi davasında K.U., işadamı ile zina yaparken Kiraz Ulusoy’u zina ile suçlayarak asılsız iddialarda bulunmuştur” dedi.