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Ölüm öncesi son selfie!

YAŞAM HABERLERİ  | 01.03.2018 09:19 | Son Güncelleme

Erzurum'un Aşkale ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden aynı aileden 4 kişinin trafik kazası öncesi birlikte yemek yiyip son kez birlikte selfie çekildikleri fotoğrafları ortaya çıktı. Ailesinden 4 kişiyi kaybeden selfieyi çeken genç kız ise yaşam mücadelesi veriyor.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Aşkale yolunun Küçükgeçit mevkiinde Erzurum'dan Giresun'a giden İbrahim Aydın (54) yönetimindeki 28 AH 195 plakalı araç, yol çalışması nedeniyle tek şeritten trafiğin işlediği yolda, karşı yönden gelen canlı hayvan yüklü 16 CTS 03 plakalı kamyon ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücü İbrahim Aydın (54), annesi Ayşe Aydın (72), eşi Gülyeter Aydın (49) ve oğlu Muhammed Aydın (8) olay yerinde hayatını kaybederken, yeni evlendiği öğrenilen 23 yaşındaki kızları Kevser Aydın Kara ise ağır yaralandı. Kara, ambulansla önce Erzurum Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ardından da Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı. Ameliyattan çıkan genç kızın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

selfie

AİLENİN SON SELFIESİ

Erzurum'da cezaevinde tutuklu olan bir yakınlarına ziyaret ettikten sonra memleketi Giresun'a dönmek üzere yola çıktıkları öğrenilen ailenin yolculuk sırasında Erzurum'da bir restoranda yemek yedikleri ve yemek öncesinde Kevser Aydın Kara'nın cep telefonu ile ailesiyle birlikte selfie çekimi yaptığı ortaya çıktı. Selfie fotoğrafı üzerindeki iki kalp işareti dikkat çekerken, bu fotoğraf ailenin birlikte çekildikleri son fotoğraf oldu.

Aydın ailesinin 4 ferdinin cenazelerinin Giresun’un Keşap ilçesi Gönüllü köyünde bugün ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrasında toprağa verileceği öğrenildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
selfie Erzurum Aşkale giresun

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Okuyucu Yorumları 11 yorum
Ya rabbi sen onları rahmet ve mağfiretinle huzuruna kabul et.Yaralıya da acil şifa ve sabırlar ihsan et.Araç kullananlar lütfen biraz daha dikkat ve sabırlı olalım.Bu tür hataların telafisi yok.
Allah mekanlarını cennet etsin...Amin
Allah'ım ne kadar da zor bir şey. Bu kadar ucuz mu hayatlar. İnşallah acı çekmeden son nefeslerini vermişlerdir. Allah rahmet eylesin.
ÇOK BÜYÜK BİR ACI ALLAH RAHMET ETSİN RABBİM SABIR VERSİN :(
ALLAH RAHMET EYLESİN KELİMELERİN KİFAYESİZ OLDUĞU AN
2016da bende annemi babamı erkek kardeşimi kaybettim sadece 10 yaşında kız kardeşim kurtuldu şu an iyi çok şükür . gerçekten cok acı bi durum ben yaşadım allah kimseye yaşatmasın
ALLAH CC rahmet eylesin :((
ALLAH RAHMET EYLESİN.
rabbim ailelerine sabırlar versin
Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun
Allah rahmet eylesin mekanları cennet olsun inşallah yaralı olan kardeşimize de Rabbim acil şifalar versin inşallah (Amin)
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