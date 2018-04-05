Ölüm pahasına araçlarını kurtarmaya çalıştılar

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin katlı otoparkında bir araçta çıkan yangın paniğe yol açtı. Dumanlar tüm otoparkı ve hastane çevresini kaplarken bazı vatandaşlar duman aldırmadan araçlarını kurtarmaya çalıştı.

Yangın, saat 22.00 sıralarında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi katlı otoparkında bir araçta meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle araçta çıkan yangın nedeniyle tüm otoparkı duman kapladı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken bazı vatandaşlar da araçlarını kurtarmak için otoparka girmek istedi. Panik halindeki vatandaşlar otoparka gitmeye çalışırken itfaiye ekipleri, ‘zehirlenirsiniz’ diyerek vatandaşlara engel olamaya çalıştı. Kimi vatandaşlar dumanın az olduğu bölümden araçlarını çıkartmayı başarırken aracını kurtaran bir vatandaş, “Yangın çıktı aracımı kurtarıyorum” dedi.

Hastanenin çevresini duman kaplarken ekiplerin yoğun çalışmasını ardından araçtaki yangının söndürüldü. Aracı yanan vatandaş ise hasta ziyaretinde iken aracın yandığını yangının nasıl çıktığını bilmediğini söyledi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı