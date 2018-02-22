HABER

'Ölüm patroniçesi' Saide'ye şok baskın! Çete çökertildi

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2018 06:24 | Son Güncelleme

İstanbul’da, 7 aylık takip sonrası uyuşturucu çetesine baskın yapıldı. Uyuşturucu madde için “arkadaş”, bonzai için “Murat Boz CD’si” diyen kadın lider Saide D. ve adamları yakalandı.

'Ölüm patroniçesi' Saide'ye şok baskın! Çete çökertildi

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'un bonzai deposu olarak bilinen Çayırbaşı'daki çeteyi çökertti. İşte önceki sabah 05.00 sıralarında gerçekleştirilen operasyonun dikkat çekici detayları: İstanbul Polisi geçen yıl nisanda, kadın çete lideri Saide D. ve adamlarına yönelik operasyonda 28 şüpheliyi gözaltına aldı. Saide D. ve yardımcıları, "sistematik ve sürekli şekilde uyuşturucu ticareti yapmak amacıyla suç örgütü kurmak ve yönetmek"ten yargılandıkları davada tahliye edildi. Örgüt yöneticileri, kamufle olmak için Gaziosmanpaşa'ya taşındı. Polis, çetenin tahliyenin ardından da uyuşturucu tacirliğine devam ettiğini belirleyince 7 ay önce fiziki ve teknik takip başlattı.

EMEKLİ PATRONİÇE

Polis, son 8 yılda 20'den fazla narkotik operasyonunun yapıldığı İstanbul'un bonzai deposu Çayırbaşı'na önceki sabah şafak vakti operasyon düzenledi. 30 şüpheliden Saide D.'nin de aralarınde yer aldığı 15'i yakalandı. 12.5 kilogram bonzai, 4 silah ve bonzai yapımında kullanılan yüksek miktarda sentetik madde ele geçirildi. Çete lideri Saide D.'nin kendini bir kuaförde personel olarak gösterip, masum gençlerin hayatlarını mahvederek kazandığı kirli parayla sigorta primlerini ödediği belirlendi.

ıoersdf

KAMPANYALI BONZAİ

Çetenin çalışma yöntemiyle ilgili detaylar da gün yüzüne çıktı. Buna göre zehir tacirleri, yakalanmamak için kod isimler kullandı. Uyuşturucu madde için "arkadaş", bonzai için ise "Murat Boz CD'si' denildi. Çetenin, 9-10 yaşlarındaki çocuklara "kampanya" diyerek ücretsiz bonzai verdiği, bağımlı yapılan çocukları bataklığa sürükleyerek teslimatta maşa olarak kullandıkları saptandı.

4 CİNAYET SORULACAK

Çetenin çökertilmesiyle birlikte, Sarıyer'de son yıllarda yaşanan 4 ayrı cinayet olayı da incelemeye alındı. İddiaya göre çete üyeleri, Çayırbaşı'ndan aldığı bonzaiyi Rumeli Kavağı'nda kullandıktan sonra ölen bir gencin cesedini delil kalmaması için denize attı. Bir başka gencin cesedini ise otopsiden kaçırmak için hastane bastı. (Sabah)

Yasa dışı bahis operasyonuYasa dışı bahis operasyonu
Hatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltıHatay'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 13 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul operasyon uyuşturucu Saide Bonzai

En Çok Okunan Haberler

İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

İYİ Parti-CHP ittifakı mı kuruluyor? Sürpriz transfer

Volkan Konak sahne aldığı barda silahlı saldırıya uğradı

Volkan Konak sahne aldığı barda silahlı saldırıya uğradı

İşte Emniyet'in yeni üniforması

İşte Emniyet'in yeni üniforması

Mavi Balina oyunu yine can aldı!

Mavi Balina oyunu yine can aldı!

'Ölüm patroniçesi' Saide'ye şok baskın! Çete çökertildi

'Ölüm patroniçesi' Saide'ye şok baskın! Çete çökertildi

İş adamını baştan çıkarıp videoya aldı

İş adamını baştan çıkarıp videoya aldı

İlginizi Çekebilir

Satışa çıkardığı dairede kanlar içerisinde bulunmuştu! Katilin kimliği şoke etti!

Satışa çıkardığı dairede kanlar içerisinde bulunmuştu! Katilin kimliği şoke etti!

İzmir'deki vahşette flaş gelişme!

İzmir'deki vahşette flaş gelişme!

Öğrenci yurdundaki skandal görüntü sonrası flaş gelişme

Öğrenci yurdundaki skandal görüntü sonrası flaş gelişme

Annesinin yaptığını gören çocuk yüzünü elleriyle kapattı

Annesinin yaptığını gören çocuk yüzünü elleriyle kapattı

8 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 18 yıl ceza!

8 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan öğretmene 18 yıl ceza!

Okuyucu Yorumları 4 yorum
yüce mahkememiz bu azılı çeteyi serbes bırakarak doğru bir karar vereceklerini tahmin ediyorum.çetede para çoktur.para ,her kapıyı açar.
ne yani yakalayıpda caydırıcı bir cezamı veriliyor sanki .yakalandığı yerde öldürülecekki ozaman görün bu ve bunun gibiler azaldığını.
"tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı" haberini ne zaman okuyacağız ?
Kadını zamanında yakalamışlar ama sonrasında daha fazla suç işleyebilsin diye bırakmışlar.
Diğer Haberler
Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Ünlü türkücü lüks araçta yakalandı

Selçuk Üniversitesi'nde çifte taciz skandalı: Seni de aileni de yaşatmam!

Selçuk Üniversitesi'nde çifte taciz skandalı: Seni de aileni de yaşatmam!

Mavi Balina oyunu yine can aldı!

Mavi Balina oyunu yine can aldı!

14 yaşındaki kıza taciz cezasız kaldı! Adli tıp 'bakire değil' dedi

14 yaşındaki kıza taciz cezasız kaldı! Adli tıp 'bakire değil' dedi

Eşcinsel avukata iğneli tuzak! İlişki için anlaştılar ama...

Eşcinsel avukata iğneli tuzak! İlişki için anlaştılar ama...

Adana’da uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

Adana’da uzman çavuş ve arkadaşı evde ölü bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.