'Ölüm patroniçesi' yakayı ele verdi

Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Sarıyer Çayırbaşı'nda çocuklara dahi uyuşturucu sattığı ileri sürülen torbacı çetesini takibe aldı.
ÖLÜM PATRONİÇESİ YAKALANDI
Habertürk'ten Nihat Uludağ'ın haberine göre, Sarıyer'de uyuşturucu çetesinin gizlendiği adreslere sabahın erken saatlerinde operasyon düzenlendi. Liderliğini Saide D.'nin yaptığı 14 kişilik torbacı tabir edilen uyuşturucu çetesi gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 300 adet satışa hazır paket uyuşturucu, 3 bin 800 gram uyuşturucu madde ve 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
DAHA ÖNCEDE YAKALANMIŞ
Geçen Şubat ayında da gözaltına alınan ve "Ölüm patroniçesi" olarak bilinen kadın çete lideri Saide D.'nin cezaevinden çıkar çıkmaz yine aynı işi yaptığı belirlendi.
EŞİ VE 2 OĞLU DA CEZAEVİNODE
Saide D.'nin kocası Özcan D. ve 1 oğlunun uyuşturucu satmak suçundan, 1 oğlunun da cinayet suçundan cezaevinde olduğu öğrenildi.
ÇOCUK ODASINDA BONZAİ ÇIKTI
Saide D.'nin çocuklarının kaldığı odada yapılan aramalarda, 18 adet uyuşturucu hap, 1 adet bilgisayar mouse şeklinde hassas terazi ve 100 adet fişek olarak adlandırılan satışa hazır bonzai ele geçirildi.
UYUŞTURUCU BİNALARI YIKILDI
Saide D. ve çetesinin kullandığı 8 metruk bina tespit edildi. Kaçak ve metruk olduğu belirlenen bu binalar tek tek yıkıldı.
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