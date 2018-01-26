Ölüm tarlası!

Kocaeli Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kentte terör estiren bir çetenin peşine düştü. 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 22 Ocak’ta çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alındı.

16 KİŞİLİK LİSTE

Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre şüphelilerin KOM Şube’de verdiği ifadeler, çetenin işlediği cinayetlerin de ipuçlarını açığa çıkardı. Bu doğrultuda KandıraKısalar Köyü, Açmalar mevkiinde kazı yapıldı. Kazıda bir erkek ve bir kadına ait cesetbulundu. Uzun süre önce öldürülüp gömüldüğü anlaşılan cesetler detaylı inceleme için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Ardından soruşturma genişledi ve dün düzenlenen operasyonda 2 kişi daha yakalandı. ‘Çıkar amaçlı organize suç örgütü kurma’ iddiasıyla gözaltına alınan 9 kişi çapraz sorguya çekildi. Gözaltı listesinde 16 kişinin bulunduğu soruşturma kapsamında aranan 2 şebeke üyesinin yurtdışına kaçtığı öğrenilirken diğer zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.