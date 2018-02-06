Ölümden döndü, önce arabasındaki eşyalarını sordu

TEM Otoyolu Kocaeli-Kartepe geçişinde tırın otomobile arkadan çarpması sonucu meydana gelen kaza 1 kişi yaralandı. Yaralı otomobil sürücüsü ambulansta ilk olarak otomobildeki eşyalarını sordu.

Kaza sabah saatlerinde TEM Otoyolu Kartepe geçişi Tepetarla mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü öğrenilemeyen 34 RL 4698 plakalı tır, aynı istikamette seyir halinde olan Muzaffer U. idaresindeki 34 HN 594 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. Kazada otomobil sürücüsü Muzaffer U. araç içerisinde sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi ambulansta yapılan sürücü, bu esnada ısrarla otomobilindeki kişisel eşyalarını sordu. Polis ekiplerinin ’eşyalarını biz getireceğiz’ demesinin ardından ikna olan yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Kaza yapan otomobilde bulunan ve sürücüye ait olan köpek ise itfaiye ekipleri tarafından teslim alındı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, kazaya karışan otomobil olay yerinden çekici yardımıyla kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.