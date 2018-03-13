Ölümden dönen bebeğe sahil güvenlik ekipleri süt ve mama verdi

Kuşadası Körfezi’nde yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 9’u çocuk 33 kaçak göçmen yakalandı. Batma tehlikesi geçiren lastik bottaki kaçaklar arasında bulunan 4 aylık bebeğe sahil güvenlik ekipleri süt ve mama verdi.
Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Körfezi’nde rutin devriye görevi yapan sahil güvenlik uçağı tarafından Özdere açıklarında hareketli bir lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen tespit edildi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından, kapasitesinin üzerinde insan bulunduğu için batma tehlikesi geçiren lastik bot durdurularak, içerisindeki Suriye uyruklu 9’u çocuk, 9’u kadın 33 kaçak göçmen yakalandı. Sahil güvenlik ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon sırasında kaçak göçmenler arasında bulunan ve aç olduğu tespit edilen 4 aylık bir bebeğe ise sahil güvenlik ekipleri tarafından süt ve mama verildi.
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