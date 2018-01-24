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Ölümden saniyelerle kurtuldu!

YAŞAM HABERLERİ | 24.01.2018 10:20 | Son Güncelleme 6 saat önce

Adana'da kaldırımda yürüyen bir kadın yoldan çıkıp park halindeki araçlara çarpan hafif ticari aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı Yurt Mahallesi civarında ilerleyen bir hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce sağ tarafta park halindeki araçlara çarptı ardından da kaldırıma çıkarak durabildi.

Bu sırada kaldırımda yürüyen bir kadın, hafif ticari aracın çarptığı ve hareket ettirdiği aracın daha sonra ise kamyonetin altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kadın önce soğukkanlı dururken daha sonra olay yerinden koşarak kaçtı. Bu anlar çevredeki güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

İHA

Canlı yayın yaparken kaza anını kaydetti
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Kaza adana

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Kadın saki normal bir şey olmuş gibi yola devam ediyor :) Normal Tabi ülkede gece darbe önleyip sabah işe giden bir milletiz iz :)
Başlık çok kötü azrail asla vazgeçmez
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