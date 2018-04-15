Ölümden saniyelerle kurtuldular

Kahramanmaraş’ta bir apartmanın üst katlarından beton parçalar düştüğü sırada kaldırımdan geçen yayalar, saniyelerle ölümden kurtuldu.
Edinilen bilgiye göre, Dulkadiroğlu ilçesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerindeki otobüs durakları mevkisinde kaldırımda yürüyen yayaların üzerine beton parçaları düştü. Çevredeki güvenlik kameralarınca görüntülenen olayda yayalar saniyelerle ölümden kurtuldu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, üst katlarda düşme tehlikesi olan beton parçalarının kontrollü alınması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Güvenlik şeridine alınan kaldırım, apartmandaki beton parçalarının temizlenmesiyle tekrar yaya trafiğine açıldı.
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