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Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.05.2018 09:47 | Son Güncelleme

Bursa’da yaşanan heyelan felaketinde sel sularına kapılan ve sonrasında toprağa gömülen kamyonun sürücüsü yaşadığı dehşet dakikalarını anlattı. Sürücü, Sinan Akan,"Babam ile birlikte kamyonun kupasına çıkıp birbirimize sarılarak yarım saat boyunca sel sularına direndik. Kimse yanımıza gelemedi, su boyumuzu aşıyordu, direncim kalmayınca Allah'ım öleceksek oruçlu hemen ölelim kalacaksak kurtar bizi diye dua ettim" dedi.

Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi

İki gün önce Uludağ'da şiddetli yağış sonrası Bursa Orhaneli karayolunda heyelan ve sel meydana gelmiş, vadilerden akan su ve toprak dehşeti yaşatmıştı. Çok sayıda araç sulara gömülürken, Doğancı Köyü de sel suları ve çamurun altında kalmıştı.

70 yaşındaki Haşim Akan ve kamyonu kullanan 32 yaşındaki oğlu Sinan Akan 16 TJ 757 plakalı kamyonlarıyla sel felaketine tam da olayın merkezinde yakalanmıştı. Orhaneli'den Bursa'ya babasıyla birlikte yonca getiren 2 çocuk babası Sinan Akan, kamyonun kupasına çıkıp birbirlerine sarıldıklarını ve kurtarılmayı beklediklerini söyledi.

'200 KİLOLUK DOMUZ YANIMIZA GELDİ'

Olaydan iki gün sonra toprak altından çıkarılan kamyonun sürücüsünü İHA ekibi buldu. Yaşadığı dehşet dakikalarını anlatan Sinan Akan, “Cuma günü saat 4-5 arası heyelanın olduğu bölgeden geçmekteydik. Hava simsiyah yer yerinden oynuyor. Heyelanın olduğu bölgede selden iki araç çarpıştı. Onlar çarpışınca durdu bizde arkasında durmak zorunda kaldık. Bu iki araçtan bir tanesi aniden artan sel sularından kurtuldu bir tanesi ise kenarda kaldı. Sel biranda o kadar hızlı akmaya başladı ki selin ortasında mahsur kaldık. Dağdan taş, toprak, ağaç ne varsa gelmeye başladı. 200 kiloluk bir domuz da geldi. Ben "inek geldi" sandım. Birde baktım ki canlı domuz, aracın kapıları sel deneniyle açılmadığı için kamyonun içinde oturduk. Baktık ki aracın içinde boğulacağız aracın camının birini patlattık. Bu arada su seviyesi iyice arttı ben su yuttum boğuluyorum sandım. Babam kendini kamyonun kupasının üstüne aldı. Benim ise bacağım kamyonun içine dolan taşların içine sıkıştı. Çıkmakta zorlandım. Zar zor kamyonun üstüne çıktım."dedi.

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'YARABBİM ÖLECEKSEK BİR AN ÖNCE ÖLELİM'

Akan sözlerini şu şekilde sürdürdü, "Bize kimsenin yaklaşması mümkün değildi. Sel suları o kadar hızlandı ki sular kamyonun boyunu aşmaya başladı. Babamla bir birimize kitlenip 30 dakika sel sularına karşı durduk. Direncimiz düşmeye başladı. Dedim "Yarabbi oruçlu olarak öleceksek biran önce ölelim". "Kalacaksak kurtar bizi Alllah'ım" diye dua ettim. Gözlerim kararmaya başladı. Biraz daha bekledik üstümüzü aşan su azalınca kurtulduk"

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'CEMBİMDE 5 BİN LİRA VARDI O DA SEL SULARINA GİTTİ'

Sel anında mahsur kaldıkları kamyonun suya set oluşturduğunu bu nedenle arkalarında bulunan araçların daha kolay kurtulduğunu belirten Sinan Akan,"Bizim kamyon sel sularına tampon yapmasaydı, arkada ki araçlarda 4-5 kişi hayatını kaybedebilirdi. Sel suları o kadar hızlıydı ki anlamadık üzerimizdeki kıyafetleri bile söküp aldı. Pantolonumun cebinde 5 bin lira para vardı, o da selde gitti. Biz mağduruz kamyonum perte döndü, kamyonu yoldan kaldır diyorlar çalışmayan kamyonu nasıl çekebilirim. Devletimizden Cumhurbaşkanımızdan yardım bekliyoruz" diye konuştu. (İHA)

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Bursa heyelan

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