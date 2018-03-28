Ölümlü kaza sonrası vatandaşlar yol kapattı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 kişi toprağa verildi. Cenaze töreninin ardından kaza yerinde toplanan vatandaşlar, yolu trafiğe kapatarak bölgeye sinyalizasyon istedi.

Ödemiş’in Ovakent Mahallesi Çatalarmut mevkiinde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen kaza sonucunda 3 kişi hayatını kaybetmiş 1 kişi de ağır yaralı olarak Ödemiş Devlet Hastanesi’ne kaldırılmıştı.

Kazada hayatını kaybeden Melih Delgin (26), Burhan Usul (26) ve Nazım Korkmaz (38) için bugün ikindi namazının ardından yapılan cenaze törenine Ödemiş Belediye Başkanı Mahmut Badem, Ödemiş Emniyet Müdürü Fatih Kiremitçi, CHP Ödemiş İlçe Başkanı Mehmet Birlik olmak üzere Ödemiş’ten gelen kamu kurum temsilcileri ve yaklaşık 3 bin kişi katıldı. İkindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası cenazeler ilçeye bağlı Bademli Mahallesi’nde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Vatandaşlar yolu kapattı

Cenaze töreninin ardından Ovakent ve Bademli mahallerinden gelen kalabalık grup, kazanın meydana geldiği kavşakta yolu trafiğe kapattı. Bölgede sık sık ölümlü kazaların meydana geldiğini belirten vatandaşlar gerekli tedbirlerinin alınmadığını iddia ederek ilgilileri olay yerine davet etti. Vatandaşlar Ödemiş İlçe Jandarma