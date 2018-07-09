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Ölümlü kazaya neden olan sürücü: Alkollüydüm pişmanım

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 15:53 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de trafik kazasında Ekrem Yılmaz'ın (38) ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mustafa K., duruşmada, kaza sırasında alkollü olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi.

Ölümlü kazaya neden olan sürücü: Alkollüydüm pişmanım

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de trafik kazasında Ekrem Yılmaz'ın (38) ölümüne, 5 kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Mustafa K., duruşmada, kaza sırasında alkollü olduğunu ve pişmanlık duyduğunu söyledi.
Kaza, geçen 27 Şubat'ta Sivas Bulvarı 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Bünyan yönünden gelen Ekrem Yılmaz yönetimindeki 58 NN 971 otomobil ile Mustafa K. yönetimindeki 38 BA 106 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, her iki aracın sürücüsünün de aralarında bulunduğu 7 kişi yaralandı. Tedaviye alınan yaralılardan Ekrem Yılmaz (38), Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Tedavisinin ardından gözaltına alınan Mustafa K. 'taksirle ölüme ve yaralamaya' sebep olmak suçundan mahkemeye tutuklandı, hakkında dava açıldı.
1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Mustafa K. ile trafik kazasında hayatını kaybeden Ekrem Yılmaz'ın eşi H.Y., kazada sol kol ve bacağından yaralanan Alper S. ve eşi Demet S. ile avukatları hazır bulundu.
Kaza sırasında alkollü olduğunu ifade eden Mustafa K., "Beyazşehir'den, Kayseri istikametine gidiyordum. Yol üzerinde bulunan bir mağazanın oraya geldiğimde trafik lambası yeşilden sarıya döndü. Hızım 100 civarındaydı. Kaza meydana geldiği ve 1 kişinin ölümüne neden olduğum için pişmanım" şeklinde konuştu.
Duruşmaya tekerlekli sandalye ile gelen davacı Alper S. ise kazada yaralandığını ifade ederek, "Yeşil ışığı geçtik. Daha sonrasını hatırlamıyorum. Uyandığımda 5 Mart'tı ve yoğun bakımdaydım. Sol kolumu hissetmiyorum. Sol bacağım kısaldı. Ameliyatlar devam ediyor. Şikayetçiyim" dedi.
Olay günü Bünyan'dan geldiklerini söyleyen Demet S. ise "Kaza sonrası çocuğumun derdine düştüm. Şikayetçiyim" derken, kaza sonrası hayatını kaybeden Ekrem Yılmaz'ın eşi ise "Kazayı görmedim. Haberi evde aldım" diye konuştu.
Mahkeme heyeti verdiği ara kararla, Ankara Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek olan raporunu beklenmesine karar verdi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı, 26 Eylül'e erteledi.

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Ölümlü kazaya neden olan sürücü: Alkollüydüm pişmanımÖlümlü kazaya neden olan sürücü: Alkollüydüm pişmanımÖlümlü kazaya neden olan sürücü: Alkollüydüm pişmanım

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