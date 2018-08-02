'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazıp, intihar etti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın merkez Selçuklu ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı bulunan Orhan E. (45), parkta kendisini ağaca iple asarak, yaşamına son verdi. Orhan E.'nin üzerinden 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not çıktı.
Parsana Mahallesi Kerem Sokak'taki parktan öğle saatlerinde geçenler, iddiaya göre, ağaçta iple asılı birini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla parka gelen sağlık görevlileri, ağaçta asılı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çalışma başlatan polis ekipleri, erkek cesedinin Orhan E.'ye ait olduğunu tespit etti. Orhan E. için dün oğlunun, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek, kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı. Orhan E.'nin üzerinden 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Ali'm annen ve bacıların önce Allah'a sonra sana emanet' yazılı not çıktı. Orhan E.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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