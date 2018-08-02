HABER

'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazıp, intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2018 17:47 | Son Güncelleme

KONYA'nın merkez Selçuklu ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı bulunan Orhan E. (45), parkta kendisini ağaca iple asarak, yaşamına son verdi. Orhan E.'nin üzerinden 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not çıktı.

'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazıp, intihar etti

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'nın merkez Selçuklu ilçesinde, hakkında kayıp ihbarı bulunan Orhan E. (45), parkta kendisini ağaca iple asarak, yaşamına son verdi. Orhan E.'nin üzerinden 'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazılı not çıktı.
Parsana Mahallesi Kerem Sokak'taki parktan öğle saatlerinde geçenler, iddiaya göre, ağaçta iple asılı birini görünce polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla parka gelen sağlık görevlileri, ağaçta asılı kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Çalışma başlatan polis ekipleri, erkek cesedinin Orhan E.'ye ait olduğunu tespit etti. Orhan E. için dün oğlunun, Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek, kayıp başvurusunda bulunduğu saptandı. Orhan E.'nin üzerinden 'Ölümümden kimse sorumlu değildir. Ali'm annen ve bacıların önce Allah'a sonra sana emanet' yazılı not çıktı. Orhan E.'nin cansız bedeni, otopsi işlemleri için Konya Numune Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

'Ölümümden kimse sorumlu değildir' yazıp, intihar etti

PARTNEROrtaköy'de panik anıOrtaköy'de panik anı
Zihinsel engelli oğlunun dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi olduZihinsel engelli oğlunun dövüldüğü iddiasıyla şikayetçi oldu
3 aracın karıştığı kaza, halk otobüsü kamerasında3 aracın karıştığı kaza, halk otobüsü kamerasında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Yazın en sıcak günleri kapıda! Türkiye 'eyyam-ı bahur' etkisine girecek

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

Bornoz şakası Adana'yı karıştırdı!

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

BDDK’dan kredi kartları ve kredilere yeni düzenleme

TC Kimlik numarasının sırrı!

TC Kimlik numarasının sırrı!

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

Risk çok yüksek! Türkiye her an felaketi yaşayabilir

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

'Eşinle nasıl ilişkiye girdim' sözünü duydu, sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı

Batman'da genç kadına arkadan yaklaşıp dehşeti yaşattı! Ne olduğunu anlamadı

Bayram tatili planı yaparken nelere dikkat etmeli?

Bayram tatili planı yaparken nelere dikkat etmeli?

Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

Korkunç olay! 16 yaşındaki genç kız kendini ağaca astı

Profesyonel turist Tanay işine başladı

Profesyonel turist Tanay işine başladı

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Aydın'da 2 yıl önce oğlu tecavüze uğrayan adamın iğrenç intikamı! Tecavüzcünün kızına cinsel istismarda bulundu!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

Çocuk istismarcısı tutuklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.