İstanbul’da trafikte seyir halinde olan bir motosiklet sürücüsünün arkasına tutunarak ilerleyen patenli gençler, kendilerini uyaran başka bir sürücüye tepki gösterdi. Hem kendi canlarını hem de motorcunun canını tehlikeye atan gençlerden biri kendilerini uyaran sürücüye, “Ben bunu profesyonel olarak sürmesem bu yolda ne işim var” diyerek tepki gösterdi. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı.
İstanbul’da patenli 3 genç, motosiklet sürücünün arkasına tutunarak ilerledi. Gençler akan trafikte dakikalarca motosiklet sürücüsüne tutunarak ilerlerken, hem kendi canlarını hem de sürücünün canını tehlikeye attılar. Hafriyat kamyonu yanlarından geçerken bile rahatlıklarını bozmayan patenli gençler görenleri hayrete düşürdü. Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğunu cep telefonu ile görüntüleyen sürücü, “Gençler doğru bir şey mi yapıyorsunuz” diyerek uyardı. Bunun üzerine gençlerden biri, sürücünün yanına gelerek “Biz Kocaeli’nden geldik. Ben bunu profesyonel olarak sürmesem bu yolda ne işim var” diyerek kendilerini uyaran sürücüye tepki gösterdi.
Yaşanan o anlar ise cep telefonu kameralarına yansıdı. Görüntülerde tehlikeli yolculuğu görülen gençleri, otomobil sürücüsünün uyardığı görülüyor. Bunun üzerine patenli gencin sürücüye tepki gösterdiği görülüyor.
Torpil listesini WhatsApp'tan paylaştı! Ortalık karıştı
Kayınpeder-damat aşkı ile ilgili olay yazı: Kayınpeder de şehvet uyandırır mı?
3 gündür kayıp olan Aleyna bulundu
Facebook tüm dünyaya duyurdu! Siyasi içerikli paylaşımlara 'şeffaflık' ayarı
Rusya'dan ABD'ye çok sert mesaj
Cinsel ilişkiden önce bunu sakın yapmayın
Son ankette Erdoğan'a büyük şok! MHP'li seçmenler...
Dikkat edin: WhatsApp’taki o tehlike geri döndü!
Putin'den orduya darbe: 11 general ve 1 albayı görevden aldı
Aylin Nazlıaka için karar verildi
Youtube rekorunu o kırdı! Herkesi geride bıraktı
İşte Adriana Lima'yı tahtından edecek güzel
Üniversiteye giriş sınavı kaldırılıyor mu? MEB yetkilisinden Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) açıklaması
Okuyucu Yorumları 0 yorum