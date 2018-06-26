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Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan sanıktan teşekkür

YAŞAM HABERLERİ  | 26.06.2018 13:59 | Son Güncelleme

BURSA'da, "İçindeki şeytanı çıkaracağım" dediği eniştesi Serdar Uğurlu'yu (29) tabancayla 5 el ateş ederek, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Cihan Samut'un (32) davasında karar çıktı.

Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan sanıktan teşekkür

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA) - BURSA'da, "İçindeki şeytanı çıkaracağım" dediği eniştesi Serdar Uğurlu'yu (29) tabancayla 5 el ateş ederek, öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Cihan Samut'un (32) davasında karar çıktı. Mahkeme heyetinin 'cinayet' suçundan ömür boyu, 'ruhsatsız silah taşımak'tan ise 2 yıl 1 ay hapis cezası verdiği Samut, karar okunduktan sonra "Teşekkür ederim" dedi.
Merkez Nilüfer ilçesine bağlı Görükle Mahallesi'nde, 2016 yılının Ekim ayında, psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen Cihan Samut, kayınvalidesinin evine eşya taşıyan eniştesi Serdar Uğurlu'nun yanına geldi. Samut, "İçindeki şeytanı çıkaracağım" dediği Uğurlu'yu ruhsatsız tabancayla 5 el ateş ederek, öldürdü. Olay sonrası gözaltına alınan Cihan Samut, çelişkili ifadesinde, önce cinayeti ablasını kıskandığı için işlediğini söyledi. İfade vermeyi sürdüren Samut, "Ara sıra içindeki şeytan yüzünü gösteriyordu. Net olarak görüyordum. Çamaşır makinesini taşırken, şeytan yine göründü ve gözlerinden ateş, üstüme doğru fışkırdı. Silahı çekerek, yüzüne ateş ettim. Alevler daha fazla çıkmaya başlayınca annem Makbule Samut, beni engellemeye çalıştı. Bu sırada şeytan, merdivenlerden aşağı kaçmaya başladı. Ben de arkasından koşarak, apartman girişinde birkaç kez daha ateş ettim" dedi. Cihan Samut, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine konuldu.
Hakkında Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu sanık Cihan Samut, mahkemedeki ilk savunmasında, yaşanan bazı olaylardan sonra psikolojisinin bozulduğunu öne sürüp, elini kana buladığını söyledi.
Cihan Samut'un 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Hakim karşısına bugün çıkarılan sanık Samut, İstanbul Adli Tıp Gözlem Dairesi'nden gelen 'Akli dengesi yerindedir' yazılı rapora itiraz edip, tekrar muayene olmak istedi. Bu talebi kabul etmeyen mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu Cihan Samut'a 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu, 'ruhsatsız silah taşımak'tan da 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Kararın okunmasının ardından tutuklu sanık Cihan Samut, mahkeme heyetine, "Teşekkür ederim" dedi.

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Ömür boyu hapis cezasına çarptırılan sanıktan teşekkürÖmür boyu hapis cezasına çarptırılan sanıktan teşekkür

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