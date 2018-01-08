Önce annesinin ayaklarını öptü...Katliamda kan donduran ayrıntılar

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Cem Küççüktürk'ün 4 komşusu ve bir arkadaşını öldürdüğü katliamın ayrıntıları ortaya çıktı. Ereğli'de, 48 yaşındaki Cem Küççüktürk, annesi Sevim Küççüktürk'ün de yaşadığı apartman sakinlerinin, binanın yıkılıp yeniden yapılması için anlaştığı müteahhitlik firmasının ofisini basarak, apartmanda oturanlardan İbrahim Gök (80), İsmail Kurtsal (65) Şaban Kurtsal'ı (57) öldürmüştü. Ağır yaralanan Müslüm Gök de (53) dün hastanede hayatını kaybetti. Küççüktürk, baskın öncesinde de Kalaşnikof yerine av tüfeği getiren arkadaşı Savaş Kaynak'ı da öldürüp kuyuya atmıştı. Sabah'ın haberine göre olaydan sonrasında kendisini cep telefonundan arayarak nerede olduğunu soran polise "Siz gelmeyin, ben teslim olmaya geliyorum" diyen Küççüktürk, bütün komşularının müteahhitlik firmasıyla anlaşarak taşındığını ve annesine evi boşaltması için baskı yaptığını anlattı.

'ÖNCE ANNEME GİTTİM'

Bunun üzerine katliam planı yaptığını ve arkadaşı Savaş Kaynak'a, kendisine Kalaşnikof tüfek getirmesi için 10 bin lira verdiğini söyleyen Küççüktürk, "Kalaşnikof yerine 3 av tüfeği getirdi. Onlardan da biri bozuk çıktı. Ben de bu duruma çok sinirlendim. Müteahhidin ofisinde yıkım kararının alınması için toplantı yapılacağını öğrenince, annemin evine gittim. İlk evliliğimden olan oğlum da annemle birlikte kalıyordu. Annemin önce ellerini sonra da ayaklarını öptüm. Ondan hiçbir şey yokmuş gibi helallik istedim. Daha sonra evime giderek kızımı öpüp kokladım. Sabah Savaş Kaynak'ı öldürüp cesedini kuyuya attıktan sonra ofise gittim. Öldürmeyi planladığım kişiler yoktu. Ordan ayrılıp bir süre sonra döndüm. Bu kez, öldürmek istediğim kişiler de gelmişti. Onları hedef alarak ateş ettim" dedi.