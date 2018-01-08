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Önce annesinin ayaklarını öptü...Katliamda kan donduran ayrıntılar

YAŞAM HABERLERİ | 08.01.2018 08:24 | Son Güncelleme 7 saat önce

Önce annesinin ayaklarını öptü... Konya'daki katliamda kan donduran detaylar Üç komşusu ile Kalaşnikof tüfek yerine av tüfeği getiren arkadaşını öldüren Cem Küççüktürk’ün, katliam öncesi annesinin ayaklarını öperek helallik istediği ortaya çıktı

Konya'nın Ereğli ilçesinde, Cem Küççüktürk'ün 4 komşusu ve bir arkadaşını öldürdüğü katliamın ayrıntıları ortaya çıktı. Ereğli'de, 48 yaşındaki Cem Küççüktürk, annesi Sevim Küççüktürk'ün de yaşadığı apartman sakinlerinin, binanın yıkılıp yeniden yapılması için anlaştığı müteahhitlik firmasının ofisini basarak, apartmanda oturanlardan İbrahim Gök (80), İsmail Kurtsal (65) Şaban Kurtsal'ı (57) öldürmüştü. Ağır yaralanan Müslüm Gök de (53) dün hastanede hayatını kaybetti. Küççüktürk, baskın öncesinde de Kalaşnikof yerine av tüfeği getiren arkadaşı Savaş Kaynak'ı da öldürüp kuyuya atmıştı. Sabah'ın haberine göre olaydan sonrasında kendisini cep telefonundan arayarak nerede olduğunu soran polise "Siz gelmeyin, ben teslim olmaya geliyorum" diyen Küççüktürk, bütün komşularının müteahhitlik firmasıyla anlaşarak taşındığını ve annesine evi boşaltması için baskı yaptığını anlattı.

'ÖNCE ANNEME GİTTİM'

Bunun üzerine katliam planı yaptığını ve arkadaşı Savaş Kaynak'a, kendisine Kalaşnikof tüfek getirmesi için 10 bin lira verdiğini söyleyen Küççüktürk, "Kalaşnikof yerine 3 av tüfeği getirdi. Onlardan da biri bozuk çıktı. Ben de bu duruma çok sinirlendim. Müteahhidin ofisinde yıkım kararının alınması için toplantı yapılacağını öğrenince, annemin evine gittim. İlk evliliğimden olan oğlum da annemle birlikte kalıyordu. Annemin önce ellerini sonra da ayaklarını öptüm. Ondan hiçbir şey yokmuş gibi helallik istedim. Daha sonra evime giderek kızımı öpüp kokladım. Sabah Savaş Kaynak'ı öldürüp cesedini kuyuya attıktan sonra ofise gittim. Öldürmeyi planladığım kişiler yoktu. Ordan ayrılıp bir süre sonra döndüm. Bu kez, öldürmek istediğim kişiler de gelmişti. Onları hedef alarak ateş ettim" dedi.

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüleri ve vatandaşlar tarafından kaydedilen görüntüleri inceleyen polis, 2 av tüfeğini omzuna asarak araçtan inen zanlının ofisin önüne geldiği sırada kapı önünde duran tanıdığı 3 kişiye "Canınızı seviyorsanız buradan gidin" dediğini belirledi. Zanlının ayrıca öldürmek istediği kişiler arasında olan ve tuvalete saklanan bir kişiyi de orada vurduğu belirlendi. Zanlı Küççüktürk, adliyeye sevk edildi.
Ulu Cami'de İbrahim Gök ve Savaş Kaynak dün öğlen, Şaban ve ağabeyi İsmail Kurtsal ise ikindi namazının ardından toprağa verildi. Dün akşam vefat eden Müslüm Gök'ün cenazesi de ailesine teslim edildi.

Zanlının, olaydan 10 gün önce sosyal medyada "Az kaldı. Analar neler doğururmuş göreceğiz" diye yazdığı belirlendi.

4 kişiyi öldüren zanlı, Kalaşnikof ile katliam yapacakmış
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Anahtar Kelimeler:
Konya kalaşnikof Cem Küççüktürk

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Okuyucu Yorumları 13 yorum
haklı hiç kimse kendi malı yüzünden baskı görmeyi haketmiyor kanunsuzluk kanunsuzluk doğurur
Kentsel dönüşümde bina çürük çıkmışsa zaten iş zorunlu olur. Can güvenliği olmayan yerde komşular yenilensin derken kimse ben istemiyorum diyemez hatta ihtilaf durumunda istemeyen kişinin malı kamulaştırma yolu ile devlet eli ile satılır o da 3 ün 1ini alır. 10 paralık malı yariya gider.
iyi yapmıs ellerine saglık
tek celsede idam.
@ilhansafa ibreti alem için ağır hapis yanlı t.c. ağır hapisi değil çin ve abd gibi
Temiz iş çıkarmış...
Nereye gidiyoruz. ? Allah sonumuzu hayır eylesin gidişat iyi değil.
adamın gücü yoksa kentsel dönüşüme alamıyorsa bu sistemede doğru değil böyle olaylara mahal veriyor
şu misafir olduğumuz üç günlük dünya malı için değer mi be yazık yazık yazık
böyle cahil kafalar yüzünden Türkiye ilerlemez,haklıysan git o güvendiğiniz mahkemelere ,şimdi cezaevinde seni de rahatmı bırakacaklar.öldürdüğün kişilerin aileleri neolacak.cezalar az da bundan oluyor
aynı olay benim başımda var bu mütahitler vatandaşı kandırıp birbirine sokuyor ama ben komşulara değil mütahite kıyak düşünüyorum
adamın annesinin en azından gönlü alınmalı ikna edilmsi gerekiyormuş zorla yerinden edilmlş hissetmesi oğlununun bu talihsiz olayı gerçekleştirmesine neden olmuşa benziyor.
mutlu oldunmu çoçukların ne olacak
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