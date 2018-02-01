Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Gemlik ilçesi kırsal Şahinyurdu Mahallesi'nde oturan Ferda D., 2013 yılında Orhangazi ilçesinde özel bir hastanede erkek bebek dünyaya getirdi ve taburcu oldu. Aynı yılın Haziran ayında aileye telefon açıp, aşı için bebeğin sağlık ocağına getirilmesini isteyen sağlık görevlileri, çelişkili ifadelerden şüphelenince polise haber verdi. Polis, Ferda D. (21) ile annesi Nuray Güven (40) ve babası S.G.'yi (45) gözaltına aldı.
HEM ANNEYLE HEM DE KIZIYLA İLİŞKİ İDDİASI
Nuray Güven, kızının dünyaya getirdiği bebeğin babasının, kendisiyle de ilişkiye giren Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Cingiliç (38) olduğunu iddia etti. Nuray Güven, doğumdan hemen sonra, kucağındaki bebekle buluştuğu Murat Cingiliç’in silahla kendisini tehdit edip bebeği boğdurduğunu, ardından cesedini evlerinin bahçesine gömdüklerini, kızını bir süre sonra başkasıyla evlendirdiğini söyledi. Bu ifadeden sonra gözaltına alınan polis memuru Cingiliç, S. Güven, Nuray Güven ve kızları Ferda D., tutuklandı, haklarında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.
Dava devam ederken, Nuray Güven dışındaki 3 sanık, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yapılan DNA testinde bebeğin annesinin Ferda D., babasının ise Murat Cingiliç olduğu ortaya çıktı.
Yargılama sonunda mahkeme, suçu sabit görülen Ferda D., Murat Cingiliç ve Nuray Güven'e 'Kasten adam öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis, S. Güven'e ise 'suç kanıtlarını karartma' suçundan 5 yıl hapis cezası verdi. Tutuksuz sanık Murat Cingiliç'in de tutuklanmasını kararlaştırdı.
Mahkemenin bu kararı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na tebligat yapılmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından usulden bozuldu.
DNA TESTİNE RAĞMEN BABASININ OLMADIĞINI ÖNE SÜRDÜ
Kararın bozulmasının ardından şüphelilerin yeniden yargılanmasına başlandı. Duruşmada söz alan Murat Cingiliç, eski ifadelerini tekrarlayarak, DNA testine rağmen bebeğin babası olmadığını öne sürüp, "Olay tarihinde savcıya ifade veren Ferda, bebeğin babasının kim olduğunu bilmediğini söylemiştir. Daha sonra ise benim adımı vermiştir. Doğumdan ve bebeği öldürme olayından haberim yoktur. Ölen bebeğin benden olduğu yönündeki iddiaları da kabul etmiyorum. Haksız yere cezaevindeyim, tahliyemi istiyorum“ dedi.
Mahkeme heyeti, kısa bir aradan sonra Nuray Güven ile Murat Cingiliç’in tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri tarihe erteledi.
DHA
Terör örgütüne şok üstüne şok! Kobani'deki anonslar Türkiye'den duyuluyor
Askere gidecekken cezaevine girdi!
Ve Erdoğan harekete geçti
Mete Yarar'dan YPG bombası: Türkiye'ye karşı NATO silahlarını kullanıyor!
Çavuşoğlu'ndan Fransa'ya sert yanıt: İkiyüzlülük yapmasınlar
Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler
Tecavüze uğrayan kız kendini korumak için...
Yeniden yaşadığı yerde!
iPhone pil gücü yönetim ayarı ne zaman gelecek?
Küskünler Grubu planı: Ahmet Davutoğlu geri mi dönüyor?
Üsküdar'da otobüs durağa daldı! Ölü ve yaralılar var
Okuyucu Yorumları 0 yorum