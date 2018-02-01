Önce annesiyle sonra kızıyla ilişkiye girdi! Doğan bebeği katlettiler

Gemlik ilçesi kırsal Şahinyurdu Mahallesi'nde oturan Ferda D., 2013 yılında Orhangazi ilçesinde özel bir hastanede erkek bebek dünyaya getirdi ve taburcu oldu. Aynı yılın Haziran ayında aileye telefon açıp, aşı için bebeğin sağlık ocağına getirilmesini isteyen sağlık görevlileri, çelişkili ifadelerden şüphelenince polise haber verdi. Polis, Ferda D. (21) ile annesi Nuray Güven (40) ve babası S.G.'yi (45) gözaltına aldı.

HEM ANNEYLE HEM DE KIZIYLA İLİŞKİ İDDİASI

Nuray Güven, kızının dünyaya getirdiği bebeğin babasının, kendisiyle de ilişkiye giren Bursa Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat Cingiliç (38) olduğunu iddia etti. Nuray Güven, doğumdan hemen sonra, kucağındaki bebekle buluştuğu Murat Cingiliç’in silahla kendisini tehdit edip bebeği boğdurduğunu, ardından cesedini evlerinin bahçesine gömdüklerini, kızını bir süre sonra başkasıyla evlendirdiğini söyledi. Bu ifadeden sonra gözaltına alınan polis memuru Cingiliç, S. Güven, Nuray Güven ve kızları Ferda D., tutuklandı, haklarında Bursa 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.