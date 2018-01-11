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Önce Bitcoin'li saadet zinciri ile gündeme geldi şimdi de 'Kyani'...

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 08:11 | Son Güncelleme 7 saat önce

Bitcoin’li saadet zinciriyle gündeme gelen Fatma A., şimdi de “Kyani” vitamin satışından kâr vaadiyle para topluyor.

Önce Bitcoin'li saadet zinciri ile gündeme geldi şimdi de 'Kyani'...

Bitcoin’le saadet zinciri yapan kadın marketingci, şimdi de sağlıklı yaşam ürünü satan ABD’li “Kyani” şirketinde... Vitamin ürünlerini saadet zinciriyle pazarlayan sistemin Türkiye ayağında, “Bitcoin’le saadet inciri” haberinde adı geçen sistemin yöneticisi Fatma A. var. Otel toplantılarında tanıtılan Kyani sistemi, “Ürünü hem kullan hem de sat” sloganını kullanıyor.

YİNE AYNI İSİM

Türkiye, piramit pazarlama sistemini 90’lı yıllarda Kenan Şeranoğlu ile tanıdı. 26 ülkede faaliyeti olan “Titan”ın Türkiye direktörü Şeranoğlu, hayali bir ürün için katılımcıları sisteme davet ederken, her yeni üye üzerinden büyük paralar kazandırmayı vaat ediyordu. Titan’la o dönem binlerce kişi mağdur oldu. Şeranoğlu, 10 yıl hapis yattı, 2008’de tahliye edildi.

Titan, yıllar içinde hem isim hem de senaryo değiştirdi. Yeni nesil Titan’da ürünler de var. Network marketing adıyla pazarlanan yöntem 4 Eylül 2017’de gazetelerde haber olmuştu. Muhabirimizin müşteri gibi buluşup görüştüğü sistem yöneticisi Fatma A., Bitcoin alıp sattıklarını, 975 TL ile girilen sistemde, zincire eklenen her üyeden ek gelir elde edildiğini, günlük kazancın 5 bin TL’yi bulduğunu söylüyordu.

Fatma A., 3 ay sonra bu kez Kyani ile karşımıza çıktı. ABD merkezli şirket, sağlıklı yaşam ürünlerinin 64 ülkede lisansını aldığı iddiasında. Kyani’de omega 3, vahşi Alaska yabanmersinli besin takviyeleri ile cilt bakım ürünleri satılıyor.

Habertürk'ten Öznur Karslı, Fatma A.'yı araştırdı ve yaşanan olayları şöyle anlattı;

GİRİŞ 2 BİN 500 TL

“Kendi işinin patronu olmak isteyen biri” kimliğiyle aradığımız Fatma A.’nın davetiyle İstanbul Bağdat Caddesi’ndeki plazada katıldığımız toplantıda, ürünlerden çok sistemin nasıl paranıza para kattığı anlatıldı. Toplantıda her kesimden insan vardı. Salona girenlerin bir kısmı distribütör olduğunu ifade etti, kimi işini bırakıp Kyani’de çalışmaya başladığını...

Sisteme 2 bin 500 TL ödeyip giren kişiye ilk ay 10 bin TL kazanç vaat ediliyor. Çok üye ile “diamond”, “saphire” seviyelerine yükseltiliyor, cruise tatili yapıyorsunuz. 1.5 saat süren toplantının ardından, ilk kez toplantıya gelenlere dahil olup olmayacakları soruluyor.

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KANUN, ‘PİRAMİT SATIŞ’ İÇİN ‘DOLANDIRICILIK’ DİYOR

Ticaret ve iş hukuku uzmanı Avukat Mehmet Ali Taşkın, bu yolla satış yapanların dolandırıcılık suçu işleyeceğini kaydetti. Taşkın, şöyle dedi: “2014 Haziran’da yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a kadar, piramit satış yapan şirketlerin kurulmasını engelleyen düzenleme yoktu. Kanunun 80. maddesi, piramit satış ve network marketing sistemini yasaklıyor. Bu faaliyet alanı içerisinde bir şirket kurmak mümkün değil. Bu sistemde yer alan şirket yetkililerinin işlediği suç TCK’nın 157. maddesinde belirtilen dolandırıcılık suçudur ve 5 yıla kadar hapis öngörür.”

KYANI ile ilgili internette çok sayıda şikâyet var. İşte bunlardan bazıları:

- “Arkadaş çevrem bu işleme çekilmek istenmektedir. 1890 TL ile milyonlar kazanmayı hayal ediyordum, yokmuş böyle bir şey.”

- “İnsanları kandırmak için hayalleriyle oynuyorlar. ‘Hep beraber zengin olacağız’ gibi sözlerle insanların duygularıyla oynayıp kalitesiz ürünlerle 2 bin TL’nizi sermaye adı altında alıyorlar. Sonra ne arayan var ne soran.”

- “Paramı geri istedim vermediler. Parayı alana kadar eve arabalarla bırakmalar, hayaller, banka hesapları; parayı ödedikten sonra bir şey kalmıyor. Dava açacağım.”

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Bitcoin kyani

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
eger bu tarz sistemlere girip cevrenize satis yapamiyorsaniz uzulmeyin. demekki cevrenizde salak insak yok demektir kaliteli bir cevreye sahipsiniz
aklı olan bu işlere gırmesın bu işler bi yerde patlar millet sonra parasının pesıne duser ama ancak sap alır
Bu ülke doğusundan batısına dağlarından köyüne MODERNLEŞEMEZ..AKİLLANMAZ.Gezip gorenler bilir yuzyil gerideyiz mantik zeka olarak.Küçümsemiyorum gerçek böyle biz ahmak bir toplumuz.Okuyamiyoruz okutulmuyoruz.Bu ülke Allah muhammedi Atatürk'ü devleti ve ordusunu koltuk rant kendi menfaatleri için kullanmakdan vaz geçmedikce utanmadikça bu bizim insanimiz akillanmaz.Saf duygulariyla oynaniyor çunko duşunme becerisi elinden alınmış.Asirlardır salakca bi egitim sistemiyle bilinçli bir şekilde aptallık aşılanmış.Kendini geliştirip aydinlanan bir yol bulup gerçeği görebiliyor
Amway, Detay Maxi Net vs madem zincir kurmak yasak neden bu şirketler engellenmiyor? 2 günde bir karşıma çıkarılıyor. Yüzsüz yüzsüz üyelik isteyip duruyorlar. Devlet bu işe kesin bşr çözüm bulmak zorunda
ELLEMEYİN GİRSİNLER... ÖĞRENMEMİŞLER :)
Aziz Nesin Bosunan Dememiş, haliyle bizimkiler akıllanmadıkca böyle fırsatcılar coğalıp koyunların paralarını kapmaya devam edicekler.Kaybedenlere hiç üzülmem kafanız çalışşın biraz .
Burada yine hamudu ile götüren Amerika Amerika işte böyle ahmaklar sayesinde zengin oluyor 1 yatırıyor 90 alıyor 10 da bizim ahmaklara bırakıyor zannediyorlarki para kazandık.
bu anlatılanlar gano excel ile birebir örtüşüyor.sanırım ordan ayrılmış biri bu.aman diyorum bulaşmayın
soyun soyabildiğiniz kadar nasılsa inanan çok
Bunların hepsi insanın nefsinin anlattığı masallar yüzünden.Hadi rızkımızı arıyoruz arıyoruz ama şunu kolay yoldan yapalım.Kolay olsun ama çabuk da olsun.Tatmin edilecek onca arzu var itibar isterim övgü isterim başarı isteirm.İsteirm Allah isterim.Ey akıl senide bu yolda altıma alır eşşek gibi sürerim.Tabi asıl sahip olan akıl eşşek olursa artık o akıla akıl deme...Sonu sonra hep hüsran...
SAKIN OLAKİ BİTCOİN DENEN HİLKAT GARABESİNE İTİBAR ETMEYİN.HER ÜLKENİN PARA BİRİMLERİ VE PARİTESİ VAR.HİÇ BİR GÜÇ VE KUVVET ÜLKELERİN PARA BİRİMLERİNİ ALAŞAĞI EDEMEZ.BU TÜRKİYE KASTELLİ OLAYI VE DİĞER SAADET ZİNCİRLERİNDEN DERS ALDI SAKIN OLAKİ BU UYDURUKTAN DİGİTAL DENEN BİRİMLERE İTİBAR ETMEYİN.SONUCU BİR FELAKET.BENDEN UYARMASI
dütülecek döt tarrağa koşarak gidermiş lakin giderken bir avuçta tuz almayı unutmayın, adamlar 2500 tl karşılığında tek derste hayat dersi veriyor .
ismine yakışıyormu bu bacımmm.
fotoğraftaki Fatoş Kadının saçlarını parmağınızla kapatın ve direk suratına bakın,çıkan sonuç:öldüğün zaman öldüğünü kendin bilmezsin,maalesef bu durum Aptallığın için de geçerli!
Ya arkadaşlar saçmalamayın.Kyani Ne zincir sistemdir nede bilindik anlamda Network sistemidir.Tamamen yasal Ve kendine ait sisteminin patenti de kendine aitdir.Daha önce de böyle yazan hürriyet gazetesi daha Sonra özür metni yayınlamak zorunda kalmıştı.Bakın buraya yazıyorum;adım kadar da Eminim burası da yayınlamak zorunda kalacak.Vergisini veren bir şirket ve ürünleri kullanan herkes bilir ki ürünler çok etkili.Bağımsız derecelendirme kurumlarıntarafından Dünyada yılın ürünü seçilmiş ürünü bile var.
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