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Önce çaldı, sonra saydı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.04.2018 15:37 | Son Güncelleme

Kayseri’de 2 camide bulunan çelik kasaların içerisindeki yardım paralarını çalan hırsız, yere düşen paraları topladıktan sonra saydı.

Önce çaldı, sonra saydı

Kayseri’de 2 camide bulunan çelik kasaların içerisindeki yardım paralarını çalan hırsız, yere düşen paraları topladıktan sonra saydı. Yardım paralarını çalan hırsız önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesi Hoca Ahmet Yesevi mahallesindeki Türkistan Camii’nde yardım paralarının toplandığı çelik kasa, 6 Mart ve 9 Nisan tarihlerinde soyuldu. Aynı ilçede bulunan Fatih mahallesindeki Sözduyar Camii’nde de çelik kasada bulunan yardım paraları 5 Nisan’da çalındı.
Hırsızlık olaylarının artması üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledikten sonra hırsızlık olaylarına karışan zanlının Ö.A. olduğu tespit edildi. Ekipler, düzenlediği operasyonla Ö.A.’yı gözaltına alırken, Ö.A. sorgusunda suçunu itiraf etti.

Hırsız önce kameraya, sonra polise yakalandı
Yaşanan hırsızlık olayları da camide bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, cemaatin bulunmadığı bir anda camilere giren Ö.A.’nın çelik kasayı zorladığı, yere düşen paraları da topladıktan sonra saydığı görüldü.

Önce çaldı, sonra saydı

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