Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde alkollü olduğu iddia edilen plakasız motosiklet sürücüsü ters şeride girerek yaya halinde bulunan bir vatandaşa önce çarptı, sonra darp etti.
Olay Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçe merkez çarşısında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre alkollü olduğu iddia edilen M.Ö. isimli sürücü ters şeride girerek karşıdan karşıya geçmeye çalışan N.Ç.’ye çarptı. Motosikletli sürücünün çarpması sonucu yere düşen N.Ç., "Neden ters şeritten geliyorsun kardeşim" diye tepki gösterince, ikili arasında tartışma başladı. Bunun üzerine alkollü olan sürücü M.Ö. çarptığı vatandaşı darp ederek olay yerinden kaçtı. Meydana gelen olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verirken, yaralı N.Ç. Şuhut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Polisin çalışması sonucu yakalanan sürücü M.Ö., Şuhut Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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