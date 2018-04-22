Önce cinayet, sonra yangın

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, bir cinayetin gerçekleştiği evde bir gün sonra yangın çıktı. Yangının cinayetle ilgili olup olmadığı araştırılıyor.

Alınan bilgiye göre, Ayvalık’ın merkez mahallelerinden Hamdibey’de cumartesi akşamı F.G. (22) adlı şahıs, D.K. (53) adlı kişinin evine gitti. Aralarında husumet olduğu öğrenilen şahsılar arasında başlayan hararetli tartışma, arbedeye dönüştü. Balta ve tüfek kullanıldığı iddia edilen arbede sırasında evin sahibi D.K, evli 1 çocuk sahibi olduğu öğrenilen F.D.’yi tüfekle başından vurarak öldürdü. Olay yerine polis ekiplerine elindeki tüfekle teslim olan D.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Burhaniye Cezaevi’ne gönderildi. Olayda hayatını kaybeden F.G ise sevenlerinin gözyaşları arasında Ayvalık Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Cinayetten bir gün sonra akşam saatlerinde aynı evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen alevler kısa sürede söndürüldü. Yangının bir gün önce gerçekleşen cinayetle ilgili olup olmadığı araştırılıyor.