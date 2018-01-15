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Önce dövdüler sonra polise teslim ettiler

YAŞAM HABERLERİ | 15.01.2018 08:40 | Son Güncelleme 7 saat önce

Konya’da hırsızlık şüphelisi, iş yerindeki esnafı fark edemeyince başına gelmeyen kalmadı.

Konya’da bir halı yıkama dükkanına giren şahıs, güvenlik kamera sistemini çaldıktan sonra çevredekilerin fark etmesi üzerine yakayı ele verdi. Esnaf, zanlıyı önce kovalayarak yakaladı, tekme tokat dövdükten sonra ihbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerine teslim etti.

Olay, saat 22.00 sıralarında merkez Selçuklu İlçesi Orman Dağı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, akşam saatlerinde sokak üzerindeki bir halı yıkama dükkanını takibe alan Ramazan G., iş yerini bir süre gözettikten sonra içeriye girdi. Şüpheli, güvenlik kamera sistemini aldıktan sonra içeriden çıktı. Ancak gürültü üzerine uykusundan uyanan Tolga Ö., sokak üzerinde şüpheliyi görünce kovalamaya başladı. Bu anlar ise farklı bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Bu sırada gürültü üzerine çevredeki esnaflar olay yerine geldi. Zanlı, öfkeli kalabalık tarafından dövüldü. Şüpheli Ramazan G. yere yığılarak baygınlık geçirirken, durum da polise bildirildi. Öfkeli kalabalık, polis gelinceye kadar şahsın başında bekledi, ardından da gelen ekiplere teslim etti. Gözaltına alınan şüpheli, tedavisi için Beyhekim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli, buradaki tedavisinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Öte yandan, şüphelinin 2.5 promil alkollü olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Konya hırsızlık

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Sen kanun değilsin suçluya ceza verme yetkisi sadece Adaletindir.
Senin canın yanmamışki böyle üst telden nutuk atıyorsun.
@minal_1985 nasıl ki ambulans gelene kadar yaralıya vatandaş tarafından ilk yardım (ilk müdahele) yapılıyorsa polis gelene kadarda hırsıza ilk müdahele yapılmış ....
ülkede hak hukuk kanun bitik olunca hırısızlara serbst kaldıkça milletde kendi adeletini kendi veriyor
DEMEK Kİ İŞ ARTIK ÖZ MİLLİ HALKIN GÜCÜNE KALDI KIRILMADIK KEMİK BIRAKMASALARDI
adalet bu hırsızlara gereken cezayı vermeyip salıverirse böyle olur.millet bu hırsızlardan bıktı artık,mecliste o kadar avukat kökenli milletvekili var bu milletin sesini duyan birisi yok mu
helal olsun konya halkina tebrik ederim birlik ve beraberliklerinden dolayı
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