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Önce elektronik eşya çaldı sonra da...

YAŞAM HABERLERİ  | 17.03.2018 23:39 | Son Güncelleme

İzmit'te çeşitli elektronik eşya ile bir Pet Shop'tan 2 papağan çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Önce elektronik eşya çaldı sonra da...

Alınan bilgiye göre, İzmit ilçesinde son günlerde meydana gelen çeşitli hırsızlık olayları ile ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri çalışma başattı. Hırsızlık olayının yaşandığı yerdeki kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.İzmit Cedit Mahallesi'nde olduğu tespit edilen şüpheli S.Ş. (40), ekiplerce göz altına alındı.

10 BİN LİRA DEĞERİNDE 2 PAPAĞAN ÇALDI

Şüphelinin, 1-16 Mart tarihinde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, 3 muhtarlık ofisiyle 3 okuldan bilgisayar ve televizyon, bir Pet Shop'tan değeri yaklaşık değeri 10 bin lira olan 2 papağan çaldığı tespit edildi. Benzer suçlardan çok sayıda kaydı olduğu öğrenilen S.Ş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA

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izmit papağan petshop bilgisayar

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