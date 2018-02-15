HABER

Önce engelli oğlunu ardından kendisini tüfekle vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2018 23:51 | Son Güncelleme

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir kadın önce engelli oğlunu ardından kendisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.Olay, saat 20.30 sularında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi 1071.

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde bir kadın önce engelli oğlunu ardından kendisini pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
Olay, saat 20.30 sularında Denizli’nin Pamukkale ilçesi Hacıkaplanlar Mahallesi 1071. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, engelli oğlu Eyüp Öztürk (17) ile yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Seher Baş (35) cinnet getirdi. Anne, pompalı tüfekle evin mutfağında önce yüzde 99 serebral palsi hastası oğlunu, ardından silahı başına dayayarak kendini vurdu. 6 el ateş edilmesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk belirlemede, anne Seher Baş ve oğul Eyüp Öztürk’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından anne ve oğlunun cesedi otopsi yapılmak üzere Pamukkale Üniversite Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Seher Baş’ın bir yıl önce eşinden boşandığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

Emekli olamayanlara müjde! Bakan Sarıeroğlu açıkladı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

TSK: İki ayrı çatışmada 7 askerimiz yaralandı

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

RTÜK’ten skandal karar: Ata’ya hakarete ceza yok!

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu ayrılıyor mu?

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Soy ağacında yaşadıkları şaşkınlığı sosyal medyada paylaştılar

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Ensest ilişki şoke etti! Kızı 16 yaşındayken...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Hastanede duş skandalında yeni gelişme

Hastanede duş skandalında yeni gelişme

Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kişi, 4 tabancayla yakalandı

Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan kişi, 4 tabancayla yakalandı

Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Motosiklet çalan 2 kişi tutuklandı

Çalışma yapılan yola giren otomobil setten uçtu: 1 yaralı

Çalışma yapılan yola giren otomobil setten uçtu: 1 yaralı

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

Minibüs refüje çarptı: 1 yaralı

Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai çıktı

Bahçedeki taşın altından 1 kilo bonzai çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.