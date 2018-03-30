Önce kalbinden bıçakladı, sonra silahla vurdu

Çanakkale’de iskele meydanında bir kişi önce kalbinden bıçaklandı, sonra silahla katledildi. “Tecavüzcü” diyen bağıran silahlı saldırgan, polise teslim oldu.
Kanlı infaz öğle saatlerinde iskele meydanında meydana geldi. Kimliği belirlenemeyen bir kişi, iskele meydanında, husumeti olduğu iddia edilen adamı önce kalbinden bıçakladı. Saldırgan, daha sonra, kalbinden bıçakladığı adama silahla iki el ateş etti. Kanlar içinde kalan şahıs olay yerinde öldü. Kalabalık olan iskelede büyük heyecan yaşandı. Kısa sürede olay mahalline gelen polis güvenlik tedbiri aldı. Saldırgan silahını bırakıp polise teslim olurken, savcının gelmesi bekleniyor.
Fransa'dan son dakika açıklama: Yeni operasyon amacımız yok!
Çiftlik Bank'ın depolarına baskın! Bulunanlar herkesi şoke etti
Kosova'da MİT depremi! Bir bakan ve istihbarat şefi kovuldu
Tüyler ürperten olayda yeni gelişme!
Bekaretini satışa çıkardığı anda talipleri sıraya girdi! 2 politikacı, 1 ünlü şarkıcı onun peşinde
Baba böyle seslendi: Artık para göndermeyin
Fuhuş yaparken yakalandılar!
GetContact uygulamasıyla ilgili son dakika gelişmesi! Erişim engeli
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı kim olacak? Özgür Özel tarif etti
Evinde beslediği hayvanlara yem oldu!
Getcontact ile ilgili bomba gelişme: iPhone ve Android cihazların uygulama mağazalarından silindi
Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı
Okuyucu Yorumları 0 yorum