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Önce kameraya sonra polise yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 16.05.2018 13:51 | Son Güncelleme

BAYRAMPAŞA ve Eyüpsultan'da 3 farklı işyerine giren hırsızlar, içinde 110 bin lira ile 500 bin lira değerinde çek olan çelik kasaları çaldı.

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) BAYRAMPAŞA ve Eyüpsultan'da 3 farklı işyerine giren hırsızlar, içinde 110 bin lira ile 500 bin lira değerinde çek olan çelik kasaları çaldı. Hırsızların bir iş yerine girmesi güvenlik kamerasına yansıdı. Zanlılar polis tarafından gözaltına alındı. 2017 Kasım ve Nisan aylarında Bayrampaşa ve Eyüpsultan’da meydana gelen hırsızlık olaylarında yüzleri maskeli ve eldivenli 3 kişi gece saatlerinde Bayrampaşa Sebze Hali'ne girerek içerisinde 100 bin lira ile 250 bin lira değerinde çek olan çelik kasayı çaldı. Hırsızlar daha sonra Bayrampaşa’da bir mobilya dükkanından 45 bin lira, 230 bin lira değerinde çek ve ziynet eşyasının olduğu çelik kasayı daha sonra da Eyüpsultan'da bir işyerinden 9 bin 700 lira, 2 bin 300 dolar ve çok miktarda çek çalarak kaçtı. HIRSIZLIK ANI KAMERADA Hırsızlık anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde maskeli hırsızların kapısını zorla açarak girdikleri iş yerinden çelik kasayı yüklemeleri yer alıyor. Olayın ardından araçla kaçan hırsızları, o esnada devriye gezen polis ekipleri fark etti. “Dur" ihtarına uymayan kişilerden 2’si araçtan inip yaya kaçmaya başlayınca yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerine teslim edilen R.D.(47) ve K.K.(31) adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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