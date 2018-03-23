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Önce kepengin kilidini sonra camını kırıp girdikleri iş yerinden 15 bin liralık malzeme çaldılar

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2018 15:16 | Son Güncelleme

Gaziantep’te hırsız ya da hırsızlar bir iş yerinin önce kepenginin kilidini sonra da camını kırarak içeriden 15 bin liralık spor malzemesi çaldı ve kayıplara karıştı.

Gaziantep’te hırsız ya da hırsızlar bir iş yerinin önce kepenginin kilidini sonra da camını kırarak içeriden 15 bin liralık spor malzemesi çaldı ve kayıplara karıştı. Bölgedeki esnaf, artan hırsızlık olaylarından yakındı.
Edinilen bilgiye göre, Çıksorut Mahallesi Maaşkuyu Caddesi üzerinde spor malzemeleri satan Remzi Geyik’in iş yerine hırsız ya da hırsızlar girdi. Önce iş yeri kepenginin kilini kıran hırsızlar daha sonra da iş yeri camını kırarak içeriye girdi. Yaklaşık 15 bin lira değerindeki spor ayakkabı ve kıyafetleri çalan hırsız ya da hırsızlar kayıplara karıştı.
İş yeri sahibi Remzi Geyik, son bir aydır bölgede hırsızlık olaylarının arttığını belirterek, yetkililerden yardım istedi. Aylarca çalışarak kazandığı parayı bir gecede hırsızlara kaptırdıklarını söyleyen Remzi Geyik, "Son bir aydır hemen hemen her gün hırsızlık olayı oluyor. Biz bıktık. Kapısı açılmadık, yer kalmadı. Bizler çaresiz. En kaliteli kilitleri alıyoruz, ama yine de açıyorlar. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyoruz. Bir aydır bu hırsızların önüne geçemiyoruz. Biz dişimizden, tırnağımızdan arttırarak kazandığımız parayı bir gecede hırsızlara kaptırıyoruz. Biz 10 liraya 5 liraya ürünler satarak, geçimimizi sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.
Öte yandan, hırsızlık olayı ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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