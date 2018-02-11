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Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ | 11.02.2018 21:48 | Son Güncelleme

Elazığ’da kontrolden çıkan hafif ticari araç, otomobile çarptıktan sonra odun kütüklerine vurarak durabildi, kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.Kaza, merkez Salı Baba Mahallesi Cihangir Sokak’ta meydana geldi.

Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Elazığ’da kontrolden çıkan hafif ticari araç, otomobile çarptıktan sonra odun kütüklerine vurarak durabildi, kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, merkez Salı Baba Mahallesi Cihangir Sokak’ta meydana geldi. Edilen bilgiye göre, A.G. (19) idaresindeki 23 BM 076 hafif ticari araç, ilk olarak D.B. idaresindeki 23 AK 327 plakalı otomobile çarptı. Ardından hızını alamayan araç, boş alanda bulunan odun kütüklerine çarparak durabildi. Kazada hafif ticari aracın arka koltuğunda oturan Cuma Yıldırım hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaza yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı.

Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

Önce otomobile sonra odunlara çarptı: 1 ölü, 2 yaralı

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