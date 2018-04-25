Önce sadak kutusunu çaldı, sonra masaya oturup sipariş verdi

İstanbul Bayrampaşa’da müşteri gibi girdiği börek salonunda önce sadaka kutusunu çalan şahıs sonra da hiçbir şey olmamış gibi masaya oturup börek yedi. Sadaka kutusu hırsızının pes dedirten rahat tavırları ise dükkanda bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, Bayrampaşa’da bulunan bir börekçide meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 13.00 sıralarında dükkana gelen bir hırsız içerideki ürünlere bakmaya başladı. Börek yeme bahanesi ile tezgahın önünde uzun süre bekleyen hırsız, sadaka kutusunu gözüne kestirdi. Eliyle içi para dolu kutuyu rahat alabileceği bir yere doğru çeken hırsız, daha sonra sadaka kutusunu çalarak masaya geçip oturdu. Hiçbir şey olmamış gibi sipariş veren hırsız böreği ve çayı içtikten sonra yanında getirdiği poşetin içine çaktırmadan sadaka kutusunu koyup dükkandan ayrıldı. Pişkin hırsızın pes dedirten rahat tavırları ise dükkanda bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.