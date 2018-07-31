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Önce su sıçratıp sonra dövdüler

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2018 16:05 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yol kenarında biriken yağmur suyunu tahliye etmeye çalışan Sebahattin Yılmaz (72), otomobille yanından hızla geçerken, su sıçratıktan sonra geri dönen 2 kişi tarafından dövüldü.

Önce su sıçratıp sonra dövdüler

SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'un Bafra ilçesinde, yol kenarında biriken yağmur suyunu tahliye etmeye çalışan Sebahattin Yılmaz (72), otomobille yanından hızla geçerken, su sıçratıktan sonra geri dönen 2 kişi tarafından dövüldü. Saldırı anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca anbean kaydedildi.
Olay, yaklaşık 10 gün önce, Samsun- Sinop yolunda meydana geldi. Sebahattin Yılmaz, iddiaya göre, elindeki kürekle yol kenarında biriken yağmur suyunu tahliye etmeye çalıştı. Bu sırada yoldan hızla geçen otomobil sürücüsü Ç.D., Yılmaz'ın üzerine su sıçrattı. Yılmaz da Ç.D.'ye tepki göstererek, bağırdı. Ç.D., daha sonra otomobille geri gelerek, Yılmaz'ın yanında durdu. Sürücü Ç.D. ile beraberindeki C.İ., otomobilden inip, Yılmaz ile tartışmaya başladı. Tartışma büyüyüp, kavgaya dönüşürken Ç.D. ile C.İ., Sebahattin Yılmaz'ı dövmeye başladı. İkili, kaçarken, bir süre sonra Sebahattin Yılmaz'ın eşi olay yerine geldi. Yaşlı kadın, yaralı eşini Bafra Devlet Hastanesi'ne götürdü. Jandarmaya haber verilirken, Sebahattin Yılmaz'ın şikayeti üzerine saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı. Kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanan Ç.D. ile C.İ., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Olay anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi.

FOTOĞRAFLI

Önce su sıçratıp sonra dövdülerÖnce su sıçratıp sonra dövdüler

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
"Kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanan Ç.D. ile C.İ., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı."............ Allah belanızı versin serbest bırakanlar, o kadar diyorum. Sizlerin yüzünden adam dövmek yaralamak normalleşti.
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