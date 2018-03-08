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Önce tartıştığı akrabasını sonra kendisini vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2018 19:27 | Son Güncelleme

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir şahıs, tartıştığı akrabasını silahla vurup, öldürdükten sonra intihar etti.Olay, Kurtalan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi.

Siirt’in Kurtalan ilçesinde bir şahıs, tartıştığı akrabasını silahla vurup, öldürdükten sonra intihar etti.
Olay, Kurtalan ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kerem Ceylan (33) adlı şahıs, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma yaşadığı Çetin Arslan adlı akrabasını silahla öldürdükten sonra intihar etti. Ağır yaralanan Ceylan, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Ceylan da yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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