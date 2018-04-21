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Önce tokalaştı, sonra vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.04.2018 12:23 | Son Güncelleme

İstanbul Sultangazi’de bir şahıs, tokalaştığı kişiyi saniyeler sonra belinden çıkardığı silahla vurdu.

Önce tokalaştı, sonra vurdu

İstanbul Sultangazi’de bir şahıs, tokalaştığı kişiyi saniyeler sonra belinden çıkardığı silahla vurdu. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Olay, Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi 78. Sokak üzerinde saat 09.00 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde tekstil atölyesi bulunan Kadir Nalkıran, alacaklısı olduğu iddia edilen kişiyle dükkan önünde konuşmaya başladı. Konuştuğu şahıs, Nalkıran ile tokalaştıktan sonra arkasını döndü ve bir anda belindeki silahı çıkardı. Nalkıran, saldırganın elindeki silahı almak için hamle yaptı ve ikili arasında boğuşma başladı. Boğuşma esnasında silahtan çıkan kurşunlar Nalkıran’ın kasığına isabet etti. Kavgaya müdahale eden çevredeki vatandaşlar şahsın elindeki silahı aldı. Şahıs hızla olay yerinden uzaklaşırken o anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kasığına isabet eden kurşunlarla yaralanan Nalkıran’a ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Çevredeki özel bir hastaneye kaldırılan Nalkıran’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.
Öte yandan saldırı anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Önce tokalaştı, sonra vurdu

Önce tokalaştı, sonra vurdu

Önce tokalaştı, sonra vurdu

Önce tokalaştı, sonra vurdu

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