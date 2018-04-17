Önce üst geçitten sarktı, sonra 5 metreden atlamak istedi

Bolu’da, bunalıma girerek önce D-100 Karayolu’ndaki üst geçitten aşağı sarkan, 3 saat sonra da Bolu Belediyesi’nin yanındaki inşaat alanının 5 metrelik yükseklikteki terasından atlamak isteyen kadın korku dolu anlar yaşattı.
Edinilen bilgiye göre, Bolu’da yaşayan 40 yaşıdaki Nazife Pazarlı isimli kadın kocasından ayrıldıktan sonra çocuklarının kendisine gösterilmediğini iddia ederek, sabah saatlerinde D-100 Karayolu Sanayi Kavşağı mevkiinde bulunan üst geçide çıktı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekiplerinin sevk edildiğini gören Pazarlı, üst geçidin dışına çıkarak aşağı doğru sarktı. Yaklaşık 5 dakika boyunca yaklaşık 7 metre yükseklikteki üst geçitten aşağı sarkan kadın çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.
Genç kadını tır kurtardı
Polis ekipleri ve vatandaşları tüm çabalarına rağmen sarktığı üst geçitten inmeyen genç kadını gören bir tır sürücüsü, seyir halindeyken üst geçidin altında durdu. Kolları yorulan Pazarlı, tırın üzerine atlayarak yara almadan kurtuldu.
3 saat sonra terasa çıktı
İlk intihar girişiminden yara almadan kurtulan ve polis ekiplerince sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyette ifadesi alınarak serbest bırakılan Nazife Pazarlı, bu kez de Bolu Belediyesi’nin yanında bulunan inşaat alanındaki seyir terasına çıktı. Terasta bulunan korkulukların dışına çıkan Pazarlı, yaklaşık 5 metrelik yükseklikte korkuluk kenarında yürümeye başladı. Vatandaşların korku dolu gözlerle izlediği olayda, korkuluklardan inşaat alanına giden kadın, kovalamaca sonucu polis ekipleri tarafından yakalandı.
Ailesine sitem eden genç kadın, olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’ne kaldırıldı.
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