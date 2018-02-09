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Önce yaşlı kadını sonra arkadaşlarını dolandıran sahte savcı polisten kaçamadı

YAŞAM HABERLERİ | 09.02.2018 09:23 | Son Güncelleme

Niğde’de telefonla aradığı yaşlı kadına kendisini savcı olarak tanıtıp terör örgütleriyle korkutarak 22 bin 200 lira, 1 tam altın, 15 Adana burması bilezik, 1 yarım altın, 21 çeyrek altın dolandıran zanlı Adana’da müşteki polise başvuru yapmadan yakalanırken, şahsın kendi arkadaşlarını da dolandırdığı öğrenildi.Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde meydana geldi.

Niğde’de telefonla aradığı yaşlı kadına kendisini savcı olarak tanıtıp terör örgütleriyle korkutarak 22 bin 200 lira, 1 tam altın, 15 Adana burması bilezik, 1 yarım altın, 21 çeyrek altın dolandıran zanlı Adana’da müşteki polise başvuru yapmadan yakalanırken, şahsın kendi arkadaşlarını da dolandırdığı öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay Seyhan ilçesine bağlı Emek Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre D-400 karayolunda seyir halinde olan 51 T 0040 plakalı taksiden şüphelenen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipler Amirliğinde görevli yunus timleri taksiyi durdurdu. Polis araç içinde yolcu konumunda bulunan Ahmet K.’nin hareketlerinden şüphelenerek üst araması yaptı. Polis aramalarda Ahmet K.’nın pantolonun altında cep kısmına yakın yerde sert bir cisim olduğunu fark etti. Polis pantolonunu aşağı indirip kontrol ettiğinde 21 çeyrek altının filteke ile eşofmana tutturulduğunu gördü. Polis bunun üzerine altınları çıkartıp el koydu. Ayrıca zanlının yanındaki siyah poşet incelendiğinde içinden 22 bin 200 lira, 1 tam altın, 15 Adana burması bilezik, 1 yarım altın ele geçirildi. Polis zanlının dolandırıcılık yaptığından şüphelenerek Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine teslim etti.

Yaşlı kadının kocasının yüzüğünü bile aldı
Deneyimli dolandırıcılık polisleri yaptıkları sorguda zanlının Niğde’de 70 yaşındaki Nimet İpek isimli bir kadını telefonla arayıp kendisini savcı olarak tanıtıp terör örgütünün hesaplarına para aktarıldığını söyleyerek korkutup parasını, altınlarını hatta kocasının yüzüğünü bile çaldığını belirledi. Polis bunun üzerine zanlının poşet ve üzerinde bulunan altın ve paralar dışında parmağındaki yüzüğün de yaşlı kadının kocasını ait olduğunu belirleyerek ona da el koydu.

Yaşlı kadın dolandırıldığına inanamadı
Polis bu tespitleri yaptıktan sonra yaşlı kadına ulaşarak dolandırıldığını bildirdi. Ancak yaşlı kadın dolandırıldığına bir türlü inanmadı. Yaşlı kadın "nasıl olur beni savcı aradı terör örgütü paralarımı alacağı için bütün servetimi savcıya verdim. Devletin savcısı böyle bir şey yapmaz" dedi. Ancak polis savcının sahte olduğunu gerçek savcı olmadığını söyledi. Buna rağmen yaşlı kadın inanmayınca Niğde polisi ile görüşülerek eve gitmesi istendi. Polis eve gidip kadını polis merkezine getirince yaşlı kadın dolandırıldığını anladı. Adana polisi müştekisi olmadan dolandırıcıyı yakalayıp daha sonrada olayın müştekisini bulup hem altınları hem de paraları teslim etti. Yaşlı kadın polise teşekkür etti.

Dolandırıcı arkadaşlarını da dolandırdı
Bu arada dolandırıcının ilk ifadesi Adana polisi tarafından alındı. Polis eşofmanına iliştirilmiş halde 21 çeyrek altını sorduğunda ise şok oldu. Zanlı işi yaptığı diğer arkadaşlarıyla malı paylaşmak için Niğde’den Adana’ya gelmek istediğini bu arada otobüsü kaçırdığı için taksi tuttuğunu buna da bir miktar para verdiğini yolda gelirken yaşlı kadından aldığı 21 çeyreği diğer arkadaşlarından saklamak istediğini bu nedenle eşofmana iliştirdiğini söylediği ortaya çıktı. Zanlı ifadesinin ardından işlemlerinin yapılması için Niğde Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Önce yaşlı kadını sonra arkadaşlarını dolandıran sahte savcı polisten kaçamadı

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Önce yaşlı kadını sonra arkadaşlarını dolandıran sahte savcı polisten kaçamadı

Önce yaşlı kadını sonra arkadaşlarını dolandıran sahte savcı polisten kaçamadı
2 / 6

Önce yaşlı kadını sonra arkadaşlarını dolandıran sahte savcı polisten kaçamadı

Önce yaşlı kadını sonra arkadaşlarını dolandıran sahte savcı polisten kaçamadı
3 / 6

Önce yaşlı kadını sonra arkadaşlarını dolandıran sahte savcı polisten kaçamadı

Önce yaşlı kadını sonra arkadaşlarını dolandıran sahte savcı polisten kaçamadı
4 / 6

Önce yaşlı kadını sonra arkadaşlarını dolandıran sahte savcı polisten kaçamadı

Önce yaşlı kadını sonra arkadaşlarını dolandıran sahte savcı polisten kaçamadı
5 / 6

Önce yaşlı kadını sonra arkadaşlarını dolandıran sahte savcı polisten kaçamadı

Önce yaşlı kadını sonra arkadaşlarını dolandıran sahte savcı polisten kaçamadı
6 / 6

Önce yaşlı kadını sonra arkadaşlarını dolandıran sahte savcı polisten kaçamadı

Önce yaşlı kadını sonra arkadaşlarını dolandıran sahte savcı polisten kaçamadı
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