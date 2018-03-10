HABER

Önünde giden TIR'ın altına giren otomobil şoförü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 10.03.2018 23:01 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'de hız ve dikkatsizlik sonucu önünde giden TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Ahmet Çelik (29) olay yerinde hayatını kaybetti.

Önünde giden TIR'ın altına giren otomobil şoförü öldü

Eyüp KELEBEK / ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİR'de hız ve dikkatsizlik sonucu önünde giden TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü Ahmet Çelik (29) olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza saat 20.30 sıralarında 71 Evler Mahallesi Çevreyolu eski Taşıyıcılar Kooperatifi önünde meydana geldi. Kent merkezinden Ankara istikametine giden Ahmet Çelik yönetimindeki 26 NC 950 plakalı otomobil, önünde giden Hasan Çelik'in kullandığı 06 EF 4991 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada TIR'ın altına giren otomobilin sürücüsü evli bir çocuk babası Ahmet Çelik, araç içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti.
Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalıştığı belirtilen Ahmet Çelik'in cesedini itfaiye ekipleri araçtan çıkardı. Çelik'in cenazesi otopsi için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırılırken TIR şoförü Hasan Çelik ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
FOTOĞRAFLI

Önünde giden TIR'ın altına giren otomobil şoförü öldüÖnünde giden TIR'ın altına giren otomobil şoförü öldüÖnünde giden TIR'ın altına giren otomobil şoförü öldüÖnünde giden TIR'ın altına giren otomobil şoförü öldü

Murat Başoğlu davasında flaş karar! Murat Başoğlu davasında flaş karar!
Eğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attıEğlence mekanını kurşunladı! Selfie çekip babasına attı
Türkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştıTürkiye şehitlerine ağlıyor! Acı haber ailelerine ulaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Lise öğrencisinin esrarengiz ölümü! İki erkek arkadaşını eve çağırdı ve...

Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz

Türkiye'den ABD'nin tehdidine yanıt: Tepki veririz

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Önemli davalara bakan emekli hakim kazada yaşamını yitirdi

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Çukur'daki o sahnede şok detay! FETÖ ile ilgisi...

Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

Zonguldak'ta dehşet anları! Bıçakla önce vatandaşlara sonra polise saldırdı

Aziz Yıldırım'a FETÖ şoku!

Aziz Yıldırım'a FETÖ şoku!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

‘Denetimli serbestlik’le serbest kalan hırsızlık çetesi 310 bin liralık soygun yaptı

Motosiklet yolcu midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet yolcu midibüsüyle çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Ünlü hakim kazada yaşamını yitirdi

Ünlü hakim kazada yaşamını yitirdi

Manavgat’ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Manavgat’ta motosiklet kazası: 1 ölü, 1 yaralı

Arazide bulduğu cisim 10 yaşındaki Berat'ın elinde patladı!

Arazide bulduğu cisim 10 yaşındaki Berat'ın elinde patladı!

Kayıp adamın cesedi, yaptığı son görüntülü görüşmeyle bulundu

Kayıp adamın cesedi, yaptığı son görüntülü görüşmeyle bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.