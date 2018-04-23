Önünde seyreden araca çarpıp kaçtı, jandarma yakaladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde bir sürücü, aynı istikamette seyreden araca çarpıp kaçtı. Jandarmanın çalışması sonucunda firari sürücü yakalanarak gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde Çaycuma’dan- Bakacakkadı mevkisinde meydana geldi. İddialara göre F.K. yönetimindeki 06 FEN 06 plakalı araç, Geriş köyü kavşağında aynı istikamette giden B.T.’ye ait 34 BCG 39 plakalı araca arkadan çarptı. Çarptıktan sonra duran F.K. olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Sürücü; jandarmanın etrafta yaptığı aramalar sonucu yakalanarak ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, B.T.’ye ilk müdahaleyi yaptı.
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