Önündeki TIR'a çarpan TIR'ın şoförünü aracın içinde sıkıştı

Oğuzhan KILIÇ / KÜTAHYA,(DHA)- KÜTAHYA'da önünde gitmekte olan kereste yüklü TIR'a arkadan çarpan TIR'ın şoförü Murat Orhan, araçta sıkıştı. Orhan'ı itfaiye ekipleri yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yaralı olarak kurtardı.
Kaza saat 22.30 sıralarında Kütahya- Afyonkarahisar karayolunun 4'üncü kilometresindeki polis kontrol noktası yakınında meydana geldi. Kent merkezi istikametine giden Murat Orhan yönetimindeki 51 KR 804 plakalı TIR, önünde giden ve polis kontrol noktası olduğu için yavaşlayan Tahir Kocaerkek'in kullandığı 43 KY 992 plakalı kereste yüklü TIR'ın dorsesine arkadan çarptı. Kazada Murat Orhan araçta sıkıştı. Orhan, kaza yerine gelen Kütahya Belediyesi itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonucunda yaralı olarak araçtan çıkarıldı. Murat Orhon ile kazada hafif yaralandığı belirtilen diğer TIR'ın şoförü Tahir Kocaerkek ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
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