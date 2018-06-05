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Onurcan Özcan son yolculuğuna uğurlandı (1)

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 17:53 | Son Güncelleme

ŞİLE'de önceki gün alabora olan teknede kaybolduktan sonra dün cesedine ulaşılan 21 yaşındaki şarkıcı Onur Can Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.

Özgür Deniz KAYA-İdris TİFTİKCİ/İSTANBUL,(DHA)-ŞİLE'de önceki gün alabora olan teknede kaybolduktan sonra dün cesedine ulaşılan 21 yaşındaki şarkıcı Onur Can Özcan, son yolculuğuna uğurlandı. Onur Can Özcan'ın cenazesine annesi Hatice Özcan, babası Metin Özcan ve sanatçı dostları başta olmak üzere, CHP İstanbul Milletvekilleri Gürsel Tekin ve Barış Yarkadaş katıldı. Kurtköy Merkez Camii'nde ikindi namazının ardından düzenlenen törenin ardından Özcan'ın cenazesi, Kurtköy Mezarlığı'na defnedilmek üzere yola çıkarıldı.

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