Ootomobil köprünün bariyerlerine çarptı: 1 yaralı

Samsun’da otomobilin köprünün bariyerlerine çarpıp hurdaya döndüğü kazada araç sürücüsü yakalandı.

Kaza, Samsun’un Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi Kürtün Köprüsü üzerinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinan Töre (33) idaresindeki 55 SV 521 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu köprünün bariyerlerine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Sinan Töre yaralandı. Yaralı sürücü 112 Acil Servis ekipleri tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.