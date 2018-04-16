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OPCW, Duma saldırısı konusunda acil görüşme başlattı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.04.2018 13:53 | Son Güncelleme

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) Duma’da yaşanan kimyasal silah saldırısına ilişkin acil görüşme yaptığı belirtildi.Avrupa medyasında diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün Suriye’nin Duma ilçesinde yaşanan şüpheli kimyasal saldırı konusunda acil görüşmeler başlattığı belirtildi.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) Duma’da yaşanan kimyasal silah saldırısına ilişkin acil görüşme yaptığı belirtildi.
Avrupa medyasında diplomatik kaynaklara dayandırılan haberlerde, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün Suriye’nin Duma ilçesinde yaşanan şüpheli kimyasal saldırı konusunda acil görüşmeler başlattığı belirtildi. Toplantının basına kapalı düzenlendiği ifade edildi.
Öte yandan, İngiliz, Rus ve Fransız büyükelçilerin Lahey’deki Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün merkezine geldiği belirtildi.
OPCW tarafından yapılan açıklamada, “Duma’da kimyasal silah kullanıldığına ilişkin iddialar hakkındaki gerçekleri tespit etmek için Suriye’de çalışmalara devam edilecek” ifadeleri kullanılmıştı.
Suriye rejimi, 7 Nisan gecesi Duma ilçesine kimyasal bir saldırı gerçekleştirmiş, saldırıda 78 sivil hayatını kaybetmiş, içinde kadın ve çocukların olduğu bin 500’den fazla sivil ise yaralanmıştı.

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