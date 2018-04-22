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OPCW ekipleri Duma’dan örnekler aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.04.2018 11:46 | Son Güncelleme

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) müfettişlerinin Suriye rejim güçlerinin 7 Nisan’da kimyasal silah kullandığı iddia edilen Duma’dan aldığı örneklerin Hollanda’ya götürüleceği bildirildi.OPCW’den yapılan açıklamada, müfettiş ekibi tarafından Duma’dan toplanan örneklerin inceleneceği ve hazırlanan raporun teşkilat üyelerine göndereceği belirtildi.OPCW, 2014 yılından bu yana Suriye’de kimyasal silah kullanımını soruşturuyor.

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) müfettişlerinin Suriye rejim güçlerinin 7 Nisan’da kimyasal silah kullandığı iddia edilen Duma’dan aldığı örneklerin Hollanda’ya götürüleceği bildirildi.
OPCW’den yapılan açıklamada, müfettiş ekibi tarafından Duma’dan toplanan örneklerin inceleneceği ve hazırlanan raporun teşkilat üyelerine göndereceği belirtildi.
OPCW, 2014 yılından bu yana Suriye’de kimyasal silah kullanımını soruşturuyor. OPCW müfettişleri son birkaç gündür Duma’ya girmek istemiş ancak güvenlik gerekçesiyle şehre girememişti.

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