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Opera ve baleye ilgi arttı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.06.2018 11:43 | Son Güncelleme

Türkiye'de opera ve bale izleyici sayısı 2016-2017 sezonunda, bir önceki döneme oranla yüzde 3,1 artarken, bu sayının 281 bin 69’a yükseldiği görüldü.

Opera ve baleye ilgi arttı

Orhan SENCER / İSTANBUL, (DHA) - Türkiye'de opera ve bale izleyici sayısı 2016-2017 sezonunda, bir önceki döneme oranla yüzde 3,1 artarken, bu sayının 281 bin 69’a yükseldiği görüldü.

Medya takip kurumu Ajans Press, opera, bale, orkestra, koro ve toplulukların izlenme oranlarıyla ilgili yapılan araştırmayı inceledi. Ajans Press’in Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre Türkiye'de opera ve bale izleyici sayısı 2016-2017 sezonunda, bir önceki döneme oranla yüzde 3,1 artarken, bu sayının 281 bin 69’a yükseldiği görüldü. Buna karşın, 2013, 2014 ve 2015 yılları ile kıyasladığında sayının oldukça düştüğü belirlendi. 2017 yılında opera ve balelerde görev yapan sanatçı sayısı ise bir önceki yıla göre yüzde 2,2 artarken, misafir sanatçılar dâhil 2 bin 498 sanatçının görev aldığı saptandı. Bu sayının da yüzde 44,7’sinin kadınlardan oluştuğu kaydedildi.

EN ÇOK TOPLULUKLARIN YAPTIĞI GÖSTERİLER ARTTI

Ajans Press ve PRNet’in konuyla ilgili gerçekleştirdiği medya incelemesinde, opera ve bale gibi kültür sanat faaliyetleri hakkında çıkan haber adetleri belli oldu. Yapılan medya incelemesinde 73 bin 340 haber çıkışı tespit edildi. Öte yandan koroların yaptıkları gösteri sayısı yüzde 5,9 artarken, topluluklarının yaptıkları gösteri sayısının da yüzde 41,2 artışa geçtiği görüldü. Topluluk izleyici sayısı ise en çok İstanbul’da artış gösterirken, artış oranının ise yüzde 110,6 olduğu belirlendi. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne bağlı koro ve topluluklarda toplam bin 448 sanatçının görev aldığı saptanırken, bu sayının 375’i orkestralarda, 667’si korolarda ve 406’sı da topluluklarda görev yapan sanatçılardan oluştu.

Opera ve baleye ilgi arttı

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