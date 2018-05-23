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(operasyon anıyla yeniden) ESKİ SEVGİLİDEN "YATAK GÖRÜNTÜLÜ" ŞANTAJ İDDİASI

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2018 11:41 | Son Güncelleme

(operasyon anıyla yeniden) ESKİ SEVGİLİDEN "YATAK GÖRÜNTÜLÜ" ŞANTAJ İDDİASI Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA İstanbul'da iş adamı K.B.(48), bir yıl önce bir süre birlikte olduğu eski sevgilisinden, "Başka bir kadınla çekilmiş yatak görüntülerimle bana şantaj yaptı" diyerek şikayetçi oldu.

(operasyon anıyla yeniden) ESKİ SEVGİLİDEN "YATAK GÖRÜNTÜLÜ" ŞANTAJ İDDİASI Haber-Kamera: Ali AKSOYER / İstanbul DHA İstanbul'da iş adamı K.B.(48), bir yıl önce bir süre birlikte olduğu eski sevgilisinden, "Başka bir kadınla çekilmiş yatak görüntülerimle bana şantaj yaptı" diyerek şikayetçi oldu. Şantaj yaptığı iddia edilen Pakistan uyruklu Odına M.(40) parayı almaya geldiği kafeteryada gözaltına alındı. Poliste verdiği ifadesinde, sevgili olduğu dönemde borç verdiği parayı almaya çalıştığını söyleyen Odına M., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Poliste ifade veren K.B., "Onunla bir süre birlikte olduktan sonra ayrılmıştık. Evimin anahtarı kendisinde vardı. Bir gün ben, başka bir kadın arkadaşımla beraberken bu anahtarı kullanarak içeri girip, benim görüntülerimi çekti. Daha sonra evden ayrıldı. Bir süre sonra bu görüntüleri kullanarak benden para istemeye başladı" dedi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturmada K.B.'den, şüpheli Odına M.'yi arayarak parayı teslim etmek için randevu vermesi istendi. Mecidiköy'de bir kafeteryaya gelen Odina M., seri numaraları alınarak bir zarfın içine konan paraları aldıktan sonra polis tarafından gözaltına alındı. Gasp Büro Amirliğine getirilen şüphelinin, K.B., ile birlikte olduğu dönemde borç para verdiğini, o parayı geri almaya çalıştığını söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheli çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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